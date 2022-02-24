В Амазонии обнаружили носатую лягушку-тапира

Чтобы отыскать малютку, ученые шли на звук ее голоса.

Жители одной из удаленных общин в Перу давно знают о крошечной лягушке с длинной мордой. Они даже дали ей свое название «rana danta» («лягушка-тапир») из-за сходства с причудливыми травоядными, которые живут в тропических лесах Южной Америки и в Юго-Восточной Азии. Но биологи долго время не могли отыскать ни одну особь необычных лягушек для исследования. Замысел удался, лишь когда команда привлекла местных проводников.

«Этих лягушек действительно трудно найти, поэтому они недостаточно изучены. Это пример скрытого разнообразия Амазонии, и важно задокументировать его, чтобы лучше понимать экосистему», – руководитель экспедиции Мишель Томпсон.

Сделав анализы и изучив звуки, которые издают эти лягушки, ученые подтвердили: речь идет о новом виде. Носатую лягушку назвали Synapturanus danta: первое слово соотносит животное с его родом из семейства узкороты, а второе означает «тапир» на языке местных народностей.

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Представители рода Synapturanus распространены по всей Амазонии, но поскольку они живут под землей, но при этом не способны рыть длинные туннели, их ареал очень ограничен. Новый вид найден в торфяниках, и, вероятнее всего, в других местах этой лягушки нет: ее форма была эволюционно адаптирована к мягкой почве торфяников. И внешний вид амфибии поражает ученых.

«Это похоже на карикатуру на тапира, потому что у нее большое круглое тело с маленькой заостренной головой. Но, несмотря на комичный вид, найти ее было очень сложно. Крохотные коричневые существа прячутся под землей, и вы просто не видите, как они прыгают».

Зато их легко услышать. Участники экспедиции вслушивались в «бип-бип» лягушек, звучащий из-под земли, и дождались, когда одна из особей выскочит на поверхность.

Стиль жизни лягушек, из-за которого их трудно найти, делает их важной частью экосистемы: прорывая в торфяниках ходы, создавая под землей гнезда и откладывая там яйца, они способствуют круговороту питательных веществ и изменению структуры почвы. Они также являются индикатором здоровья торфяников: если те пересохнут, лягушке придется искать привычную мягкую влажную среду.

Многие лягушки-узкороты издают необычные звуки: послушайте сигнал бедствия капского сородича.