В американском парке родились сразу два аллигатора-альбиноса

Альбинизм среди представителей фауны – явление не слишком редкое, однако в дикой природе таким животным выжить очень сложно: их отвергают сородичи, они привлекают внимание хищников и, кроме того, они могут страдать врожденными заболеваниями, сопутствующими этой генетической мутации. По этим причинам до взрослого возраста доживают единицы.

Для аллигаторов альбинизм особенно опасен. В сочетании со всеми угрожающими факторами, они сталкиваются еще с двумя. Многие из них имеют искривленные челюсти, а их светлая кожа не приспособлена к среде обитания.