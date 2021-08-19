В американском парке родились сразу два аллигатора-альбиноса
Альбинизм среди представителей фауны – явление не слишком редкое, однако в дикой природе таким животным выжить очень сложно: их отвергают сородичи, они привлекают внимание хищников и, кроме того, они могут страдать врожденными заболеваниями, сопутствующими этой генетической мутации. По этим причинам до взрослого возраста доживают единицы.
Для аллигаторов альбинизм особенно опасен. В сочетании со всеми угрожающими факторами, они сталкиваются еще с двумя. Многие из них имеют искривленные челюсти, а их светлая кожа не приспособлена к среде обитания.
Считается, что в дикой природе можно встретить менее 200 белых аллигаторов – они смогли адаптироваться к враждебным для них условиям. В зоопарках альбиносам требуется особая забота, и к настоящему времени зарегистрировано лишь 12 особей, находящихся на попечении человека.
Одним из мест, где сотрудники не жалеют сил по уходу за необычными животными, является парк Wild Florida. В мае 2017 года компания приобрела разнополую пару аллигаторов-альбиносов, получивших имена Blizzard и Snowflake: Метель и Снежинка. Животные стали первой парой размножающихся аллигаторов-альбиносов в Центральной Флориде – теперь это одно из немногих мест в мире, где посетители могут увидеть этих редких представителей фауны.
Команда построила для рептилий ультрасовременный вольер с климат-контролем и большим количеством ламп – там они могут греться, не подвергаясь риску контакта с солнечными лучами. На момент приобретения самцу по кличке Метель было 12 лет, а его подруге Снежинке – 23 года. Самец несколько крупнее самки по размерам, оба они имеют светлую окраску не только тела, но и глаз, которые похожи на капли молока. При этом правый глаз Снежинки непрозрачно-белый, а на левом глазу есть два красных пятнышка.
Идеальные условия, созданные для них в парке, позволили животным не испытывать проблем с воспроизведением рода. Большинство их детенышей абсолютно нормальны, но в 2019 году один из малышей унаследовал от родителей их особенность. В этом году ситуация повторилась, и даже больше: из 18 малышей сразу двое оказались альбиносами.
Всех вылупившихся малышей сразу же изолируют от родителей: те могут их случайно съесть, а с учетом того, что у альбиносов плохое зрение, риск увеличивается многократно. Сейчас все новорожденные, включая «особенных», получают полноценный уход и комфортные климатические условия в отдельных террариумах.
Белые аллигаторы могут быть не только альбиносами: иногда причиной бывает лейкизм. Узнайте разницу.