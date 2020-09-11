В американском зоопарке пытаются выяснить, как 62-летняя самка питона отложила яйца без самца

Эксперты зоопарка в Сент-Луисе пытаются выяснить, как 62-самка королевского питона (Python regius) сумела отложить семь яиц, хотя рядом с ней не было самца более 15 лет.

Марк Ваннер, герпетолог зоопарка, объяснил, что королевские питоны могут размножаться без участия самца. Это явление называется факультативным партеногенезом (половое размножение, при котором зародыш развивается из неоплодотворенной яйцеклетки) и встречается довольно редко. При факультативном партеногенезе яйца могут развиваться и посредством партеногенеза, и в результате оплодотворения. Кроме того, змеи иногда хранят сперму для отсроченного оплодотворения, но 15-летнее отсутствие самца у самки питона не очень вписывается в эту версию.

Вызывает недоумение и то, в каком возрасте самка питона сумела отложить яйца. Обычно представители этого вида перестают откладывать яйца задолго до того, как им исполняется 60 лет, отмечает Ваннер.