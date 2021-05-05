В американском зоопарке родилась пара очаровательных лемуров вари: фото

В прошлом месяце черно-белые лемуры вари (Varecia variegata), семилетняя Винтана и 19-летний Нифи стали родителями во второй раз в жизни. Эта пара была рекомендована для объединения в рамках Плана по выживанию видов, разработанного Ассоциацией зоопарков и аквариумов.
Два очаровательных детеныша появились на свет в зоопарке «Happy Hollow» в городе Сан-Хосе. В дикой природе эти животные встречаются только на Мадагаскаре, где им угрожает потеря среды обитания и большой спрос на них в нелегальной индустрии экзотических домашних животных.
Сотрудники зоопарка говорят, что Винтана уже выводит детенышей гулять по вольеру, поэтому удачливые гости могут полюбоваться на этих крошек, которые при рождении весили не более 80 граммов.
«Оба детеныша смышленые, бодрые и соответствуют своему возрасту по весу. Винтана наслаждалась своими любимыми лакомствами во время первого осмотра детенышей, поэтому всем было спокойно и комфортно. Мы будем продолжать очень внимательно следить за ними», — говорит Рэйчел Аткинс, главный ветеринар зоопарка.
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