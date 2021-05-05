В американском зоопарке родилась пара очаровательных лемуров вари: фото

В прошлом месяце черно-белые лемуры вари (Varecia variegata), семилетняя Винтана и 19-летний Нифи стали родителями во второй раз в жизни. Эта пара была рекомендована для объединения в рамках Плана по выживанию видов, разработанного Ассоциацией зоопарков и аквариумов.

Два очаровательных детеныша появились на свет в зоопарке «Happy Hollow» в городе Сан-Хосе. В дикой природе эти животные встречаются только на Мадагаскаре, где им угрожает потеря среды обитания и большой спрос на них в нелегальной индустрии экзотических домашних животных.