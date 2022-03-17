В американском зоопарке родился бинтуронг: фото

Вряд ли вы увидите сегодня что-то более очаровательное (и необычное).

«Когда-нибудь видели малыша бинтуронга? Ну, теперь увидите! Знакомьтесь, это Гарретт! Этот малыш пока привыкает к новому окружению, а его мама учится быть родителем. Хотя посетители зоопарка пока еще не могут увидеть малыша, мы уверены, что скоро он будет красть ваши сердца. Наше он уже украл», – пишут сотрудники зоопарка Mesker Park Zoo & Botanic Gardens в Индиане.

Бинтуронги (Arctictis binturong) – это млекопитающие из отряда виверровых. В зоопарке не уточнили, к какому именно из шести подвидов бинтуронгов относятся их питомцы. Этих животных также нередко зовут кошачьими медведями.

Бинтуронги обитают в Южной и Юго-Восточной Азии. Их популяция оценивается как уязвимая в Красном списке Международного союза охраны природы.

Детеныш бинтуронга пока привыкает к новому окружению Фото: Mesker Park Zoo & Botanic Garden

Эти животные активны по ночам и живут в основном на деревьях. Их движения медленные и осторожные, они не прыгают, однако умеют хорошо лазать благодаря длинному «хватательному» хвосту. Поскольку бинтуронги не очень проворны, часто им приходиться спускаться на землю, чтобы перемещаться между деревьями.

Бинтуронг всеяден: зверь питается мелкими млекопитающими, птицами, рыбой, дождевыми червями, насекомыми и фруктами, а также охотится на грызунов. В неволе рацион бинтуронга включает мясную смесь, приготовленную промышленным способом, бананы, яблоки, апельсины, консервированные персики и минеральные добавки.

Бинтуронги легко приручаются и при желании их можно поселить дома. Однако специфический запах этих животных, напоминающий жареный попкорн, нравится далеко не всем. Узнайте, почему они так пахнут.