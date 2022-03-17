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National Geographic Россия №217, март 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
National Geographic Россия №217, март 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Природа

В американском зоопарке родился бинтуронг: фото

National Geographic Россия

Фото: Вадим Ненарокомов

Фото: Вадим Ненарокомов

Вряд ли вы увидите сегодня что-то более очаровательное (и необычное).

«Когда-нибудь видели малыша бинтуронга? Ну, теперь увидите! Знакомьтесь, это Гарретт! Этот малыш пока привыкает к новому окружению, а его мама учится быть родителем. Хотя посетители зоопарка пока еще не могут увидеть малыша, мы уверены, что скоро он будет красть ваши сердца. Наше он уже украл», – пишут сотрудники зоопарка Mesker Park Zoo & Botanic Gardens в Индиане. 

Бинтуронги (Arctictis binturong) – это млекопитающие из отряда виверровых. В зоопарке не уточнили, к какому именно из шести подвидов бинтуронгов относятся их питомцы. Этих животных также нередко зовут кошачьими медведями. 

Бинтуронги обитают в Южной и Юго-Восточной Азии. Их популяция оценивается как уязвимая в Красном списке Международного союза охраны природы. 

Фото: Mesker Park Zoo & Botanic Garden
Фото: Mesker Park Zoo & Botanic Garden
Фото: Mesker Park Zoo & Botanic Garden

Детеныш бинтуронга пока привыкает к новому окружению

Фото: Mesker Park Zoo & Botanic Garden

Эти животные активны по ночам и живут в основном на деревьях. Их движения медленные и осторожные, они не прыгают, однако умеют хорошо лазать благодаря длинному «хватательному» хвосту. Поскольку бинтуронги не очень проворны, часто им приходиться спускаться на землю, чтобы перемещаться между деревьями. 

Бинтуронг всеяден: зверь питается мелкими млекопитающими, птицами, рыбой, дождевыми червями, насекомыми и фруктами, а также охотится на грызунов. В неволе рацион бинтуронга включает мясную смесь, приготовленную промышленным способом, бананы, яблоки, апельсины, консервированные персики и минеральные добавки.

Бинтуронги легко приручаются и при желании их можно поселить дома. Однако специфический запах этих животных, напоминающий жареный попкорн, нравится далеко не всем. Узнайте, почему они так пахнут.

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