В американском зоопарке родился редкий тонкинский гульман

Десятки тонкинских гульманов также живут в зоопарках по всему миру, и специалисты из Сан-Франциско добились в уходе за ними наибольших успехов. С 1985 года, когда зоопарк включился в программу, здесь на свет появилось более двух десятков детенышей редкой обезьяны. Они рождаются с уникальной окраской: ярко-рыжим мехом, тогда как взрослые особи – густо-темные, с белыми полосками на голове.



Половой зрелости гульманы достигают к 4-5 годам. Беременность длится от 6 до 7 месяцев и заканчивается рождением одного детеныша. Очередное радостное событие произошло в зоопарке Сан-Франциско 8 сентября: 17-летняя самка Кэтлин (Kathleen) и ее 9-летний партнер по кличке Джун Ван (Jun Wan) стали родителями.



Новорожденный тонкинский гульман весит не более 0,50 кг. Его яркая «осенняя» окраска сохранится на протяжении нескольких месяцев, а затем шерсть начнет темнеть, и вскоре он будет отличаться от взрослых только размерами.