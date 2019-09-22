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Природа

В американском зоопарке родился редкий тонкинский гульман

Анастасия Баринова
22 сентября 2019
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Фото: Marianne Hale/San Francisco Zoo
Вид относится к вымирающим.

Зоопарк Сан-Франциско участвует в программе возрождения редких приматов семейства мартышковые – тонкинских гульманов (лат. Trachypithecus francoisi). Они встречаются на юге Китая и северо-востоке Вьетнама. Точная численность популяции не известна: по разным данным, от 800 до 2000 особей, вследствие чего вид признан вымирающим.

Десятки тонкинских гульманов также живут в зоопарках по всему миру, и специалисты из Сан-Франциско добились в уходе за ними наибольших успехов. С 1985 года, когда зоопарк включился в программу, здесь на свет появилось более двух десятков детенышей редкой обезьяны. Они рождаются с уникальной окраской: ярко-рыжим мехом, тогда как взрослые особи – густо-темные, с белыми полосками на голове.

Половой зрелости гульманы достигают к 4-5 годам. Беременность длится от 6 до 7 месяцев и заканчивается рождением одного детеныша. Очередное радостное событие произошло в зоопарке Сан-Франциско 8 сентября: 17-летняя самка Кэтлин (Kathleen) и ее 9-летний партнер по кличке Джун Ван (Jun Wan) стали родителями.

Новорожденный тонкинский гульман весит не более 0,50 кг. Его яркая «осенняя» окраска сохранится на протяжении нескольких месяцев, а затем шерсть начнет темнеть, и вскоре он будет отличаться от взрослых только размерами.

Имя малышу (известно, что это самец) пока не придумано – вскоре зоопарк объявит конкурс, и все желающие смогут предлагать свои идеи.

Посмотрите на очаровательного тонкинского гульмана из Австралии.

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