В Амурской области появился новый природный парк «Зейский»

Постановление о создании природного парка «Зейский» в Благовещенском районе подписал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Площадь природного парка составляет чуть более 3,6 тысячи гектаров. Постановление губернатора придало Центру охраны природы «Зейский», который функционирует с 2010 года и расположен всего в сотне км от Благовещенска, юридический статус природного парка. В отличие от заповедников, резерватов и некоторых других охраняемых территорий, режим охраны в природных парках наименее строгий – их можно использовать для организованного туризма и просветительских целей.

Целью деятельности Центра охраны природы «Зейский» как раз является экологическое просвещение населения и развитие экологического туризма на территории Амурской области. Для туристов проложены две экотропы с обзорными площадками, обеспечена возможность круглогодичной рыбалки в местном водоеме и построены комфортабельные домики, сообщает региональная дирекция по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

В парке имеется большой вольер площадью 100 гектаров для осиротевших детенышей диких животных (лосей, кабанов, косуль и других), где созданы условия, максимально приближенные к вольной жизни в лесу. Координатор проектов по ООПТ Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Юрий Гафаров отметил, что создание парка «Зейский» позволит сохранить коренные сосново-дубовые леса правобережья реки Зея.