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Природа

В Андах нашли 20 новых видов животных и растений

National Geographic Россия
14 декабря 2020
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Также ученые вновь обнаружили несколько видов, которые не встречались десятилетиями.

Долина Зонго, расположенная недалеко от столицы Боливии Ла-Паса, известна как «сердце» региона. Там исследователи обнаружили ямкоголовую гадюку (Bothrops asper), лягушку-лилипута (Noblella sp nov), а также несколько видов орхидей и бабочек.

Открытия были сделаны в ходе 14-дневной экспедиции в марте 2017 года, которую возглавлял Ларсен из некоммерческой экологической группы Conservation International.

«Мы не ожидали найти так много новых видов и заново открыть для себя виды, которые считались вымершими», — Тронд Ларсен.

Чрезвычайно ядовитая гадюка Bothrops asper имеет большие клыки и чувствительные к теплу ямки на голове, помогающие ей обнаруживать добычу. Неподалеку от нее исследователи нашли змею, которая получила название змея боливийского флага из-за яркой красно-желто-зеленой расцветки.

По словам Ларсена, лягушка-лилипут представляет собой одну из самых маленьких амфибий в мире. Длина ее тела не превышает сантиметра. Она имеет бурую коричневую окраску, которая позволяет ей хорошо прятаться от хищников.

«Что удивительно, так это то, что мы могли слышать характерный крик маленькой лягушки по всему лесу, но, когда вы приближаетесь к ней, она затихает. Попытка обнаружить ее, когда она не издает звука и прячется во мхе, была непростой задачей», — Тронд Ларсен.

Помимо определения новых видов, команда заново открыла четыре вида, которые считались вымершими, в том числе лягушку Oreobates zongoensis, которая получила название лягушка с дьявольскими глазами. Она имеет черный цвет и темно-красные глаза. Последний раз ее видели 20 лет назад. После многочисленных попыток найти лягушку было решено, что этот вид больше не существует.

Также ученые обнаружили бабочку-сатира, которую последний раз видели 98 лет назад. Она попалась на глаза исследователям, клюнув на приманку из гнилых фруктов. 

Bothrops asper
Ямкоголовая гадюка Bothrops asper
Фото: Conservation International
Oreobates zongoensis
Лягушка Oreobates zongoensis
Фото: Conservation International
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Змея боливийского флага
Фото: Conservation International
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Лягушка Noblella sp nov
Фото: Conservation International
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Новый вид Brachionidium или чашевидной орхидеи с яркими пурпурными и желтыми цветами
Фото: Conservation International
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Бабочка-сатир
Фото: Conservation International

По словам Ларсена, большая часть дикой природы региона вынуждена адаптироваться к последствиям изменения климата. Многие виды перемещаются на возвышенности в поисках более прохладных условий, путешествуя по лесам, ведущим в горы.

«Если мы не сохраним лесные коридоры нетронутыми, эти животные и растения не смогут двигаться и приспособиться к этим меняющимся условиям. Вот почему защита таких мест, как Зонго, так важна перед надвигающимися изменениями климата», — отмечает ученый.

Ученые заявили, что полученные данные служат аргументом в пользу защиты района и помогут разработать планы устойчивого развития региона.

«Важность защиты долины Зонго очевидна как никогда. Поскольку Ла-Пас продолжает расти, мы будем заботиться о сохранении близлежащих природных ресурсов, которые так важны для нашего благополучия», — заключил мэр Ла-Паса Луис Ревилья.

Узнайте, почему зубры были исключены из списка животных, находящихся под угрозой исчезновения.

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