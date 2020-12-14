В Андах нашли 20 новых видов животных и растений

Долина Зонго, расположенная недалеко от столицы Боливии Ла-Паса, известна как «сердце» региона. Там исследователи обнаружили ямкоголовую гадюку (Bothrops asper), лягушку-лилипута (Noblella sp nov), а также несколько видов орхидей и бабочек.

Открытия были сделаны в ходе 14-дневной экспедиции в марте 2017 года, которую возглавлял Ларсен из некоммерческой экологической группы Conservation International.