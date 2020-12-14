В Андах нашли 20 новых видов животных и растений

Долина Зонго, расположенная недалеко от столицы Боливии Ла-Паса, известна как «сердце» региона. Там исследователи обнаружили ямкоголовую гадюку (Bothrops asper), лягушку-лилипута (Noblella sp nov), а также несколько видов орхидей и бабочек.
Открытия были сделаны в ходе 14-дневной экспедиции в марте 2017 года, которую возглавлял Ларсен из некоммерческой экологической группы Conservation International.
Чрезвычайно ядовитая гадюка Bothrops asper имеет большие клыки и чувствительные к теплу ямки на голове, помогающие ей обнаруживать добычу. Неподалеку от нее исследователи нашли змею, которая получила название змея боливийского флага из-за яркой красно-желто-зеленой расцветки.
По словам Ларсена, лягушка-лилипут представляет собой одну из самых маленьких амфибий в мире. Длина ее тела не превышает сантиметра. Она имеет бурую коричневую окраску, которая позволяет ей хорошо прятаться от хищников.
Помимо определения новых видов, команда заново открыла четыре вида, которые считались вымершими, в том числе лягушку Oreobates zongoensis, которая получила название лягушка с дьявольскими глазами. Она имеет черный цвет и темно-красные глаза. Последний раз ее видели 20 лет назад. После многочисленных попыток найти лягушку было решено, что этот вид больше не существует.
Также ученые обнаружили бабочку-сатира, которую последний раз видели 98 лет назад. Она попалась на глаза исследователям, клюнув на приманку из гнилых фруктов.
По словам Ларсена, большая часть дикой природы региона вынуждена адаптироваться к последствиям изменения климата. Многие виды перемещаются на возвышенности в поисках более прохладных условий, путешествуя по лесам, ведущим в горы.
«Если мы не сохраним лесные коридоры нетронутыми, эти животные и растения не смогут двигаться и приспособиться к этим меняющимся условиям. Вот почему защита таких мест, как Зонго, так важна перед надвигающимися изменениями климата», — отмечает ученый.
Ученые заявили, что полученные данные служат аргументом в пользу защиты района и помогут разработать планы устойчивого развития региона.
«Важность защиты долины Зонго очевидна как никогда. Поскольку Ла-Пас продолжает расти, мы будем заботиться о сохранении близлежащих природных ресурсов, которые так важны для нашего благополучия», — заключил мэр Ла-Паса Луис Ревилья.
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