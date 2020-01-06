В Англии поймали редчайшего лобстера-альбиноса

Нормальная окраска североатлантического омара, также известного как американский лобстер (Homarus americanus), варьируется от сине-зеленой до зеленовато-коричневой. Крайне редко (реже чем 1 особь на миллион) встречаются синие, желтые, оранжевые и двуцветные омары. Но чемпионом по редкости среди лобстеров являются альбиносы. Лишь одна особь на 100 миллионов рождается с лейкизмом — мутацией, приводящей к полной потере пигмента у наружного покрова животного.

Последний раз такого лобстера выловили в июле 2010 года у Глостера (США). Теперь еще один альбинос оказался в рыболовных сетях — на сей раз у побережья Йоркшира (Великобритания).