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Природа

В Англии поймали редчайшего лобстера-альбиноса

06 января 2020
Лишь одна особь на сто миллионов рождается с полной потерей пигмента.

Нормальная окраска североатлантического омара, также известного как американский лобстер (Homarus americanus), варьируется от сине-зеленой до зеленовато-коричневой. Крайне редко (реже чем 1 особь на миллион) встречаются синие, желтые, оранжевые и двуцветные омары. Но чемпионом по редкости среди лобстеров являются альбиносы. Лишь одна особь на 100 миллионов рождается с лейкизмом — мутацией, приводящей к полной потере пигмента у наружного покрова животного.

Последний раз такого лобстера выловили в июле 2010 года у Глостера (США). Теперь еще один альбинос оказался в рыболовных сетях — на сей раз у побережья Йоркшира (Великобритания).

Рыбак, у которого оказалось столь редкое существо, показал его специалистам по охране природы Управления рыбного хозяйства и сохранения прибрежной зоны на северо-востоке Великобритании, где подтвердили, что никогда не видели подобного.

По инициативе рыбака, лобстер был помещен в аквариум туристического центра National Trust недалеко от Уитби (Северный Йоркшир), где его могут увидеть все желающие.