В Англии родился орангутан, вид которого находится на грани исчезновения: видео

В зоопарке живет восемь взрослых особей, и они воспроизводят свой род. С учетом того, что на планете осталось не более 14 000 орангутанов, каждое пополнение является большим событием.

28 ноября в зоопарке на свет появился малыш, еще не получивший имя. Его мать — 33-летняя самка по кличке Subis — также родилась в Честерском зоопарке. С тех пор она неоднократно приносила потомство, и это показывает, насколько хорошо зоопарку удалось создать для зверей комфортную среду.

Средняя продолжительность жизни суматранского орангутана — около 30 лет, но известны и 60-летние особи. Половая зрелость у самок наступает в 8-12 лет, беременность длится 8,5-9 месяцев. Самцы в воспитании потомства не участвуют, зато мать кормит детеныша молоком до четырех лет. Их отношения очень трогательные, и даже по окончании лактации молодые орангутаны еще долго остаются рядом с матерью.