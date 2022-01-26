Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022
National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Природа

В Анталье впервые за 30 лет выпал снег: видео

Анастасия Баринова
26 января 2022
antal.jpg
Фото: antalya.platform/Instagram
Весь регион столкнулся со снежным коллапсом.

В последние дни Турция оказалась во власти снежной стихии. Снегопад и метели нарушили междугороднее сообщение: крупнейшие автомагистрали по всей стране пришлось закрывать. Тысячи людей застряли на шоссе, соединяющем южные провинции. На трассе Тарсус-Адана-Газиантеп  еду и напитки пришлось раздавать примерно 7000 человек: они застряли в ледяной ловушке. Еще почти 200 человек были эвакуированы в больницу, а в самом Газиантепе за одну ночь выпало более 50 см снега. 

Но если в некоторых регионах Турции снег – нормальное явление (в стране даже есть горнолыжные курорты), то для приморского города Анталья это чрезвычайная ситуация. В последний раз зимние осадки выпадали здесь 29 лет назад. 7 января 1993 года образовался снежный ковер высотой 5 см. В 2022 году этот показатель составлял 6 см в городе, и до 20 см – в Аланье и других местах провинции Анталья.

Целое поколение выросло, не зная, что такое снег, и жители были готовы терпеть неудобства, занимаясь лепкой снеговиков.

В окрестностях Мармариса снег в последний раз видели в 2009 году – 13 лет назад. В целом необычные и даже экстремальные погодные условия затронули весь регион. В некоторых местах Стамбула высота сугробов составляла 80 см, работа аэропорта была приостановлена, весь транспорт в многомиллионном городе встал, ожидая расчистки дорог.

А в Афинах спасатели освободили 300 водителей, застрявших на главной автомагистрали, соединяющей столицу Греции с международным аэропортом. Даже после того, как сильнейший снегопад прекратился, улицы остались завалены снегом и упавшими деревьями, несколько кварталов остались без электричества.

/upload/iblock/2a3/2a3de199a6fa846625b44e40c7f0619a.jpg
Читайте такжеМы и погода: состязание безумных
рекомендации
Мать и дитя

Чем бы дитя ни тешилось: путешествие по немецкой Дороге игрушек

Древний храм

Маршрут построен: музейные истории за границами столиц

Снег, снежинка, холод

10 мест России для лучшего зимнего отдыха

Новогодняя елка, рождественская елка, Рождество, Новый год, ель

Разделяй и празднуй: насколько экологичны ваши праздничные привычки?