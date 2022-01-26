В Анталье впервые за 30 лет выпал снег: видео

Но если в некоторых регионах Турции снег – нормальное явление (в стране даже есть горнолыжные курорты), то для приморского города Анталья это чрезвычайная ситуация. В последний раз зимние осадки выпадали здесь 29 лет назад. 7 января 1993 года образовался снежный ковер высотой 5 см. В 2022 году этот показатель составлял 6 см в городе, и до 20 см – в Аланье и других местах провинции Анталья.