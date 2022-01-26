В Анталье впервые за 30 лет выпал снег: видео

В последние дни Турция оказалась во власти снежной стихии. Снегопад и метели нарушили междугороднее сообщение: крупнейшие автомагистрали по всей стране пришлось закрывать. Тысячи людей застряли на шоссе, соединяющем южные провинции. На трассе Тарсус-Адана-Газиантеп еду и напитки пришлось раздавать примерно 7000 человек: они застряли в ледяной ловушке. Еще почти 200 человек были эвакуированы в больницу, а в самом Газиантепе за одну ночь выпало более 50 см снега.
Gaziantep pic.twitter.com/2ZBwEdzYV5— Akil&insan (@DeliDiv62550437) January 24, 2022
Но если в некоторых регионах Турции снег – нормальное явление (в стране даже есть горнолыжные курорты), то для приморского города Анталья это чрезвычайная ситуация. В последний раз зимние осадки выпадали здесь 29 лет назад. 7 января 1993 года образовался снежный ковер высотой 5 см. В 2022 году этот показатель составлял 6 см в городе, и до 20 см – в Аланье и других местах провинции Анталья.
Целое поколение выросло, не зная, что такое снег, и жители были готовы терпеть неудобства, занимаясь лепкой снеговиков.
В окрестностях Мармариса снег в последний раз видели в 2009 году – 13 лет назад. В целом необычные и даже экстремальные погодные условия затронули весь регион. В некоторых местах Стамбула высота сугробов составляла 80 см, работа аэропорта была приостановлена, весь транспорт в многомиллионном городе встал, ожидая расчистки дорог.
А в Афинах спасатели освободили 300 водителей, застрявших на главной автомагистрали, соединяющей столицу Греции с международным аэропортом. Даже после того, как сильнейший снегопад прекратился, улицы остались завалены снегом и упавшими деревьями, несколько кварталов остались без электричества.