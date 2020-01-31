В Антарктиде есть десятки полыней. И сейчас они цветут!

С наступлением лета обширное пространство зимних льдов вокруг Антарктиды постепенно ослабевает. На льду появляются длинные рваные трещины, обнажая полыньи. На этих пространствах в течение коротких периодов каждый год значительно увеличивается биологическая продуктивность. Полыньи поддерживают рост и накопление фитопланктона, который в основном состоит из водорослей и бактерий – основ морской пищевой цепочки.

Именно такое буйное цветение фитопланктона было зарегистрировано 21 января в бухте Терра Нова и в проливе МакМердо с помощью спектрофотометра с умеренным разрешением на спутнике NASA – «Аква». Такие красочные завихрения в прибрежных водах иногда вызваны осадками, но в данном случае источник зеленого цвета имеет биологическое происхождение.

С помощью спутниковых данных высокого разрешения команда исследователей из Стэнфордского университета провела полную инвентаризацию полыней, окружающих побережье Антарктиды.