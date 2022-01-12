В Антарктиде есть странные теплые пещеры. Что можно там найти?

Исследователи на протяжении многих лет занимаются изучением биоразнообразия на Антарктиде. Их работы важны, поскольку могут пролить свет на то, как живые существа могли бы выжить в самых экстремальных условиях в том числе, возможно, за пределами Земли в нашей Солнечной системе.
В прошлом году ученые сделали два важных открытия, обнаружив богатое биоразнообразие под шельфовым ледником Экстрём и под почти километром льда на шельфе Фильхнера-Ронне. Но не менее интересно, какие организмы, помимо известных прибрежных видов, могут выживать на самой поверхности ледяного материка.
В 2017 году ученые из Австралийского национального университета опубликовали исследование, в котором описали свои находки из необычных теплых пещер, окружающих Эребус — самый южный и действующий вулкан планеты, располагающийся на острове Росс. Здесь пар, исходящий от вулкана, образовал большие проталины в толщах льда. По словам исследователей, температура в некоторых из этих пещер может достигать до 25 °C. Кроме того, в них довольно светло, поскольку свет проникает внутрь сквозь тонкий слой вышележащего льда.
Как и в океане, вулканические жерла могут обеспечивать химическую энергию, которую собирают бактерии, чтобы обеспечить основу пищевой цепи. Это подтверждает идею о том, что вулканическая активность создает убежища, позволяя жизни распространяться в определенных условиях.
В этом исследовании ученые провели обширный поиск ДНК в попытке найти следы бактерий, растений и животных. Хотя шесть из девяти ледяных пещер были лишены ДНК, в одной были растения, а в трех – водоросли. В одной из пещер была обнаружена ДНК паукообразного существа, а также ДНК ногохвостки. По-видимому, также присутствовали две отдаленно родственные группы червей.
«Результаты этого исследования дают нам дразнящий взгляд на то, что может жить подо льдом Антарктиды – здесь могут быть даже новые виды животных и растений», – говорит ведущий автор исследования Серидвен Фрейзер.
Доктор Чарльз Ли, соавтор исследования из Университета Вайкато, рассказал, что в Антарктиде есть много других вулканов, поэтому системы подледниковых пещер могут быть распространены на всем континенте.
Идея вулканического убежища важна, поскольку она может предоставить модель того, как жизнь могла бы сохраниться в других местах нашей Солнечной системы или как она пережила планетарные заморозки, подобные тем, которые происходили в далеком прошлом Земли. Эта работа определенно заслуживает продолжения, пишут исследователи.