В Антарктиде есть странные теплые пещеры. Что можно там найти?

Исследователи на протяжении многих лет занимаются изучением биоразнообразия на Антарктиде. Их работы важны, поскольку могут пролить свет на то, как живые существа могли бы выжить в самых экстремальных условиях в том числе, возможно, за пределами Земли в нашей Солнечной системе.

В прошлом году ученые сделали два важных открытия, обнаружив богатое биоразнообразие под шельфовым ледником Экстрём и под почти километром льда на шельфе Фильхнера-Ронне. Но не менее интересно, какие организмы, помимо известных прибрежных видов, могут выживать на самой поверхности ледяного материка.

В 2017 году ученые из Австралийского национального университета опубликовали исследование, в котором описали свои находки из необычных теплых пещер, окружающих Эребус — самый южный и действующий вулкан планеты, располагающийся на острове Росс. Здесь пар, исходящий от вулкана, образовал большие проталины в толщах льда. По словам исследователей, температура в некоторых из этих пещер может достигать до 25 °C. Кроме того, в них довольно светло, поскольку свет проникает внутрь сквозь тонкий слой вышележащего льда.