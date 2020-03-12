В Антарктиде найден новый остров

Международная группа из проекта Thwaites Glacier Offshore Research, исследуя динамику таяния ледников, обнаружила в заливе Пайн-Айленд новый остров. Ранее он был полностью покрыт льдом, а теперь ледник отступил, обнажив участок суши длиной около 350 метров.

Остров получил имя «Сиф» в честь богини плодородия и жены бога Тора. Он имеет вулканическое происхождение; на нем уже поселилось несколько тюленей. Других скалистых поверхностей на расстоянии 65 километров в любом направлении нет.