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Природа

В Антарктиде найден новый остров

Анастасия Баринова
12 марта 2020
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Фото: CD Hillenbrand / Thwaites Glacier Offshore Research
Он получил имя в честь богини скандинавской мифологии.

Антарктический полуостров — один из самых быстро прогревающихся регионов на Земле. Два его главных ледника, Туэйтса и Пайн-Айленд, отступают к материку быстрее, чем образуется новый лед. В долгосрочной перспективе уровень Мирового океана может повыситься до критических отметок, а пока ученые фиксируют текущие изменения.

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Международная группа из проекта Thwaites Glacier Offshore Research, исследуя динамику таяния ледников, обнаружила в заливе Пайн-Айленд новый остров. Ранее он был полностью покрыт льдом, а теперь ледник отступил, обнажив участок суши длиной около 350 метров.

Остров получил имя «Сиф» в честь богини плодородия и жены бога Тора. Он имеет вулканическое происхождение; на нем уже поселилось несколько тюленей. Других скалистых поверхностей на расстоянии 65 километров в любом направлении нет.

Сиф появился по крайней мере в 2011 году — с этого времени он различим на спутниковых снимках, но прежде его принимали за айсберг. Экспедиция Thwaites Glacier Offshore Research продлится до марта, после чего специалисты приступят к изучению собранного материала.

Узнайте об острове, открытом в Арктике школьниками.