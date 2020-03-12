В Антарктиде найден новый остров

Антарктический полуостров — один из самых быстро прогревающихся регионов на Земле. Два его главных ледника, Туэйтса и Пайн-Айленд, отступают к материку быстрее, чем образуется новый лед. В долгосрочной перспективе уровень Мирового океана может повыситься до критических отметок, а пока ученые фиксируют текущие изменения.
Международная группа из проекта Thwaites Glacier Offshore Research, исследуя динамику таяния ледников, обнаружила в заливе Пайн-Айленд новый остров. Ранее он был полностью покрыт льдом, а теперь ледник отступил, обнажив участок суши длиной около 350 метров.
Остров получил имя «Сиф» в честь богини плодородия и жены бога Тора. Он имеет вулканическое происхождение; на нем уже поселилось несколько тюленей. Других скалистых поверхностей на расстоянии 65 километров в любом направлении нет.
Сиф появился по крайней мере в 2011 году — с этого времени он различим на спутниковых снимках, но прежде его принимали за айсберг. Экспедиция Thwaites Glacier Offshore Research продлится до марта, после чего специалисты приступят к изучению собранного материала.
Узнайте об острове, открытом в Арктике школьниками.