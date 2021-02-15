В Антарктиде нашли загадочные формы жизни под километром льда

Во время полевых работ исследователи пробурили 890 метров льда на шельфе Фильхнера-Ронне, расположенном на юго-востоке моря Уэдделла. На расстоянии 260 км от открытого океана, в полной темноте и при температуре -2,2 °C ученые не надеялись увидеть богатого разнообразия жизни, однако результаты их работы превзошли все ожидания.
На дне в 1233 метрах ниже уровня моря исследователи под руководством Хью Гриффитса из Британской антарктической службы (BAS) нашли загадочных существ. Среди них была одна губка на стебле, прикрепленная к валуну на дне, еще 15 губок без стеблей и 22 неопознанных стеблевых организма, которые могли быть губками (Porifera), асцидиями (Ascidiacea), гидроидными животными (Hydrozoa), усоногими (Cirripedia), стрекающими (Cnidaria) или многощетинковыми червями (Polychaeta).
Плавучие шельфовые ледники представляют собой огромную неизведанную среду обитания в Южном океане. Они покрывают более 1,5 миллиона квадратных километров континентального шельфа Антарктики, а уже освоенная область, изученная с помощью других восьми скважин, сопоставима по размерам с теннисным кортом.
Текущие теории о том, какая жизнь может выжить под шельфовыми ледниками, предполагают, что по мере удаления от открытой воды и солнечного света все живое становится менее распространенным.
Предыдущие исследования обнаружили в этих средах обитания некоторых небольших мобильных падальщиков и хищников, таких как рыбы, черви, медузы или криль. Однако ожидалось, что животные-фильтраторы, зависящие от поступления пищи сверху, станут одними из первых, кто исчезнет подо льдами.
Поэтому для ученых стало неожиданностью наткнуться на дне океана не на илистые отложения, а на камень. Еще больше их удивила видеозапись, на которой был запечатлен большой валун, покрытый странными существами.
Большая часть жизни на Земле зависит от Солнца. Фотосинтез находится в самом низу пищевой цепочки, при этом организмы, такие как растения и водоросли, используют солнечный свет для производства сахаров, а другие организмы питаются либо растениями, либо организмами, которые поедают растения.
Но в темных глубинах, куда никогда не проникает солнечный свет, живые существа используют другую стратегию. Вокруг океанических термальных источников, излучающих тепло и вулканические химические вещества, бактерии используют хемосинтез для производства сахаров, составляющих основу аналогичной пищевой цепи. Подобная хемосинтетическая экосистема ранее была обнаружена в пещере Мовиле в Румынии.
Валун, исследованный Гриффитсом и его командой, находится на расстоянии от 625 до 1500 километров от ближайшего региона фотосинтеза. Таким образом, кажется вероятным, что живущие там существа полагаются на некую форму хемосинтетической пищевой цепи, даже если губки относятся к хищным (что еще предстоит определить).
Единственный способ узнать это — провести более подробное изучение организмов и их среды. И это чрезвычайно сложная перспектива.
«Чтобы ответить на наши вопросы, нам нужно будет найти способ поближе познакомиться с этими животными и их средой — а это под 900 метрами льда в 260 км от кораблей, где находятся наши лаборатории. Это означает, что нам придется найти новые инновационные способы их изучения, чтобы ответить на все возникающие вопросы», — говорит Гриффитс.
Ученые также отмечают, что в связи с климатическим кризисом и риском обрушения шельфовых ледников времени для изучения и защиты этих экосистем становится все меньше.
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