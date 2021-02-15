В Антарктиде нашли загадочные формы жизни под километром льда

Во время полевых работ исследователи пробурили 890 метров льда на шельфе Фильхнера-Ронне, расположенном на юго-востоке моря Уэдделла. На расстоянии 260 км от открытого океана, в полной темноте и при температуре -2,2 °C ученые не надеялись увидеть богатого разнообразия жизни, однако результаты их работы превзошли все ожидания.

На дне в 1233 метрах ниже уровня моря исследователи под руководством Хью Гриффитса из Британской антарктической службы (BAS) нашли загадочных существ. Среди них была одна губка на стебле, прикрепленная к валуну на дне, еще 15 губок без стеблей и 22 неопознанных стеблевых организма, которые могли быть губками (Porifera), асцидиями (Ascidiacea), гидроидными животными (Hydrozoa), усоногими (Cirripedia), стрекающими (Cnidaria) или многощетинковыми червями (Polychaeta).