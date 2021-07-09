В Антарктиде обнаружили новый вид мха

Полярные биологи из Центрального университета Пенджаба в Индии наткнулись на новый вид мха во время экспедиции в Антарктиду в 2017 году. Идентификация этого растения оказалась непростой задачей, поэтому ученым потребовалось несколько лет, чтобы подтвердить, что этот вид был обнаружен впервые.

Профессор Феликс Баст, биолог, который участвовал в шестимесячной экспедиции на континент, обнаружил темно-зеленый вид мха на холмах Ларсеманн, возвышающихся над Южным океаном, в январе 2017 года. Этот холм расположен недалеко от Бхарати – одной из самых удаленных исследовательских станций в мире.

Для выживания растениям необходим азот, калий, фосфор, солнечный свет и вода, однако только один процент территории Антарктиды свободен ото льда.