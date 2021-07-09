В Антарктиде обнаружили новый вид мха

Полярные биологи из Центрального университета Пенджаба в Индии наткнулись на новый вид мха во время экспедиции в Антарктиду в 2017 году. Идентификация этого растения оказалась непростой задачей, поэтому ученым потребовалось несколько лет, чтобы подтвердить, что этот вид был обнаружен впервые.
Профессор Феликс Баст, биолог, который участвовал в шестимесячной экспедиции на континент, обнаружил темно-зеленый вид мха на холмах Ларсеманн, возвышающихся над Южным океаном, в январе 2017 года. Этот холм расположен недалеко от Бхарати – одной из самых удаленных исследовательских станций в мире.
Для выживания растениям необходим азот, калий, фосфор, солнечный свет и вода, однако только один процент территории Антарктиды свободен ото льда.
«Большой вопрос заключался в том, как этот мох выживает в таком ландшафте из скал и льда», — говорит Баст.
Ученые обнаружили, что мох в основном рос в районах, где в больших количествах гнездились пингвины, в фекалиях которых содержится азот.
Однако для исследователей остается загадкой, как мох выживает без солнечного света под толстым слоем снега в течение шести зимних месяцев при сильном морозе. Они предполагают, что в это время мох «высыхает до стадии покоя, почти до семени» и снова прорастает летом в сентябре, впитывая воду из тающего снега.
После сбора образцов индийские ученые потратили четыре года на секвенирование ДНК мха и сравнение его формы с другими растениями. По итогам их работы новый вид получил название Bryum bharatiensis.
Ученых обеспокоили «тревожные доказательства» изменения климата, которые они увидели во время экспедиции. Они говорят, что наткнулись на тающие ледники, ледяные щиты, покрытые трещинами, и озера с талой водой на вершинах ледяных щитов.
Индия проводит экспедиции в Антарктиде уже четыре десятилетия, но впервые ученым этой страны удалось обнаружить новый вид растений на континенте.
Первая индийская станция была построена в 1984 году, но была заброшена в 1990 году после того, как затонула подо льдом. Две другие станции — Майтри и Бхарати — были введены в эксплуатацию в 1989 и 2012 годах и продолжают свою работу.