В Антарктиде снег «зацвел» зеленым и малиновым цветом

Сотрудники Национального антарктического научного центра отмечают, что такое явление не является редкостью для завершающего периода антарктического лета. Ровно то же самое происходило возле станции в прошлом году.

«Такая окраска появляется в результате развития в снегу микроскопических водорослей. Они размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу на протяжении всей длительной зимы. Когда погодные условия становятся благоприятными, споры начинают прорастать.

Зеленый цвет дает пигмент хлорофилл, а красный — каротиновой слой, который содержат клетки некоторых видов микроводорослей. Кстати, этот слой защищает водоросли от ультрафиолетового излучения», — говорится в сообщении центра в Facebook.