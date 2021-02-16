В Антарктиде снег «зацвел» зеленым и малиновым цветом

Сотрудники Национального антарктического научного центра отмечают, что такое явление не является редкостью для завершающего периода антарктического лета. Ровно то же самое происходило возле станции в прошлом году.
«Такая окраска появляется в результате развития в снегу микроскопических водорослей. Они размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу на протяжении всей длительной зимы. Когда погодные условия становятся благоприятными, споры начинают прорастать.
Зеленый цвет дает пигмент хлорофилл, а красный — каротиновой слой, который содержат клетки некоторых видов микроводорослей. Кстати, этот слой защищает водоросли от ультрафиолетового излучения», — говорится в сообщении центра в Facebook.
Отмечается, что «цветение снега» способствует изменению климата, поскольку из-за окраски снег отражает меньше солнечного света и быстрее тает. В результате в нем развивается все больше ярких водорослей, что снова приводит к ускоренному таянию.
Директор Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгений Дикий заявил, что сообщения о «цветении снега» заинтересовали ученых из Университета Кембриджа. Исследователи хотят определить, какая площадь Антарктиды летом покрывается цветным снегом. Работа будет проводиться совместно с сотрудниками НАНЦ.
«Начать исследования планируется вскоре, оно будет происходить через верификацию на месте спутниковых снимков. Результаты этой работы позволят по-новому оценить масштаб таяния антарктических снегов в результате глобального потепления», — говорит Дикий.
Исследование, проведенное в 2016 году, показало, что цветение снежных водорослей может уменьшить количество света, отраженного от снега (также известного как альбедо), до 13% в течение одного сезона таяния в Арктике. Это неизбежно увеличит скорость таяния снежного покрова.
А в 2017 году ученые-экологи подсчитали, что микробные сообщества, включающие Chlamydomonas nivalis, внесли вклад в более чем шестую часть таяния снега в местах их присутствия на ледяных полях Аляски.
Посмотрите, как аллигаторы гуляют по снегу.