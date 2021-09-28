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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
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Природа

В Антарктиде впервые подсчитали тюленей Уэдделла. Этим занялись более 330 000 добровольцев!

National Geographic Россия
28 сентября 2021
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Фото: pixabay.com
Они изучали спутниковые снимки региона.

Группа исследователей под руководством ученых из Университета Миннесоты провела первую в истории глобальную оценку популяции тюленей Уэдделла (Leptonychotes weddellii) в Антарктиде. Они выяснили, что популяция этих животных намного меньше, чем считалось ранее.

В исследовании приняло участие более 330 тысяч добровольцев по всему миру. Они изучали спутниковые снимки с высоким разрешением, охватывающие огромные участки антарктического льда. Это первая прямая оценка численности популяции какого-либо вида диких животных на планете.

Согласно исследованию, в Антарктиде насчитывается около 202 000 половозрелых и взрослых самок тюленей Уэдделла. В ноябре, когда были сделаны спутниковые снимки, самцы тюленей в основном находятся в воде подо льдом, охраняя свою территорию, поэтому на снимках их не видно. По предыдущим оценкам, численность самок тюленей составляла около 800 000 особей.

«Это не обязательно означает, что численность тюленей за последнее время резко сократилась. Вероятно, на этот раз был проведен более точный подсчет, который теперь можно использовать в качестве основы для отслеживания популяции с течением времени. Мы также разработали эффективный процесс их мониторинга, чтобы увидеть, изменилась ли популяция по сравнению с этим исходным уровнем. Отслеживание популяции тюленей по этому критерию имеет решающее значение для усилий по их сохранению», — Мишель ЛаРю, исследовательница Университета Миннесоты.

Тюлени Уэдделла — один из самых знаковых. Они обитают южнее всех известных млекопитающих и способны доживать до 30 лет в самых суровых условиях на планете. Это сезонные обитатели прибрежного морского льда, окружающего Антарктиду. Подсчитывая тюленей на спутниковых снимках, ученые надеются узнать больше о том, как изменение климата и рыболовство в антарктических водах могут со временем влиять на количество тюленей и всю экосистему.

«Причина, по которой тюлени Уэдделла так важны, заключается в том, что они являются ключевыми видами-индикаторами Южного океана. Тюлени Уэдделла живут на припайном льду, который прикреплен к антарктическому континенту, в той же среде обитания, что и императорские пингвины. Поскольку климат продолжает меняться, мы можем ожидать, что этот припай также изменится. Если мы поймем, где находится тюлени и сколько их, это даст нам представление о том, как экосистема может измениться», — Мишель ЛаРю.

Исследователи также получили новое представление о среде обитания тюленей Уэдделла. Они предпочитают находиться не только у континентального берега, но и у глубоководья — возможно, из-за местонахождения хищников и рыбы, которую они едят. Они также предпочитают находиться рядом с императорскими пингвинами, но только если их не слишком много.

Хотя тюлени Уэдделла чрезвычайно важны для экосистемы Южного океана и изучаются с начала 1960-х годов, никто до сих пор не мог провести их всесторонний учет из-за суровой погоды в Антарктике и отдаленных мест, где они обитают. Теперь исследователи могут использовать спутниковые снимки для подсчета, но поскольку изображений слишком много, к работе были привлечены тысячи гражданских ученых.

«Нет абсолютно никакого другого способа провести точный подсчет тюленей Уэдделла. Несмотря на то, что в нашу команду входят опытные исследователи, которые знают, как определять тюленей на изображении, нам понадобилось бы много лет, что подсчитать всех. Мы также не могли использовать автоматизированные инструменты, потому что человеческий глаз по-прежнему надежнее, чем любой компьютерный алгоритм», — говорит соавтор исследования Лео Салас.

Однако, по словам Саласа, скоро это может измениться. С помощью гражданских ученых у исследователей теперь есть данные для компьютерного обучения, чтобы помочь автоматизировать будущий подсчет.

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