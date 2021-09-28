В Антарктиде впервые подсчитали тюленей Уэдделла. Этим занялись более 330 000 добровольцев!

Исследователи также получили новое представление о среде обитания тюленей Уэдделла. Они предпочитают находиться не только у континентального берега, но и у глубоководья — возможно, из-за местонахождения хищников и рыбы, которую они едят. Они также предпочитают находиться рядом с императорскими пингвинами, но только если их не слишком много.

Хотя тюлени Уэдделла чрезвычайно важны для экосистемы Южного океана и изучаются с начала 1960-х годов, никто до сих пор не мог провести их всесторонний учет из-за суровой погоды в Антарктике и отдаленных мест, где они обитают. Теперь исследователи могут использовать спутниковые снимки для подсчета, но поскольку изображений слишком много, к работе были привлечены тысячи гражданских ученых.

«Нет абсолютно никакого другого способа провести точный подсчет тюленей Уэдделла. Несмотря на то, что в нашу команду входят опытные исследователи, которые знают, как определять тюленей на изображении, нам понадобилось бы много лет, что подсчитать всех. Мы также не могли использовать автоматизированные инструменты, потому что человеческий глаз по-прежнему надежнее, чем любой компьютерный алгоритм», — говорит соавтор исследования Лео Салас.

Однако, по словам Саласа, скоро это может измениться. С помощью гражданских ученых у исследователей теперь есть данные для компьютерного обучения, чтобы помочь автоматизировать будущий подсчет.

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