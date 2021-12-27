Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022
National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Природа

В «Аптекарском огороде» расцвела орхидея-вампир

Аптекарский огород
27 декабря 2021
draculahirtzii.jpg
Фото: «Аптекарский огород»
В природе этот вид произрастает в тропических туманных лесах Колумбии и Эквадора на высоте 1300-2100 метров.

Редкая орхидея-вампир из Южной Америки – зловещая и прекрасная дракула (Dracula hirtzii) – расцвела на крупнейшем фестивале орхидей, хищных растений и кактусов «Тропическая зима» в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». 

Научное название рода – дракула – означает «маленький дракон». Готическое растение представляет большую коллекционную ценность для охотников за орхидеями со всего света, а его цветки напоминают мордочку обезьянки. В «Аптекарском огороде» представлена самая крупная в России коллекция этих растений. 

Кроме того, в Ботаническом саду МГУ собрана одна из самых масштабных коллекций орхидей в России в целом – более 1000 видов, форм и сортов из тропических и субтропических регионов Земли, а также более 50 видов и форм орхидей умеренного и холодного климата. Коллекция постоянно пополняем редкими экземплярами. Важнейшее достоинство коллекции орхидей сада – ее активное использование в научно-образовательных и просветительских целях. 

0_n.jpg
Dracula hirtzii
Фото: «Аптекарский огород»
3_n.jpg
Dracula hirtzii
Фото: «Аптекарский огород»

С конца мая 2017 «Аптекарский огород» стал единственным местом в Москве и окрестностях, где можно увидеть орхидеи, цветущие и зимующие под открытым небом. Речь об экспозициях «Растения Средней полосы европейской части России» и «Садик орхидей».

Фестиваль «Тропическая зима» открыт ежедневно до весны 2022, включая все праздники. Также для посетителей впервые в истории открыта Субтропическая оранжерея с горным туманным лесом, орхидеями с воздушными корнями, пышными азалиями и историческими стенами. Прежде она была закрыта на реконструкцию более 20 лет назад.

Другие доступные выставки «Аптекарского огорода» – самые эффектные насекомые планеты, портреты тропических растений, пейзажные аквариумы.

рекомендации
Звезда

Музей Жукова: как попасть и что посмотреть

Механизм

Хозяева времени: как часы привели нас в будущее

Древний храм

Маршрут построен: музейные истории за границами столиц

Снег, снежинка, холод

10 мест России для лучшего зимнего отдыха