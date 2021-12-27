В «Аптекарском огороде» расцвела орхидея-вампир

Редкая орхидея-вампир из Южной Америки – зловещая и прекрасная дракула (Dracula hirtzii) – расцвела на крупнейшем фестивале орхидей, хищных растений и кактусов «Тропическая зима» в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород».
Научное название рода – дракула – означает «маленький дракон». Готическое растение представляет большую коллекционную ценность для охотников за орхидеями со всего света, а его цветки напоминают мордочку обезьянки. В «Аптекарском огороде» представлена самая крупная в России коллекция этих растений.
Кроме того, в Ботаническом саду МГУ собрана одна из самых масштабных коллекций орхидей в России в целом – более 1000 видов, форм и сортов из тропических и субтропических регионов Земли, а также более 50 видов и форм орхидей умеренного и холодного климата. Коллекция постоянно пополняем редкими экземплярами. Важнейшее достоинство коллекции орхидей сада – ее активное использование в научно-образовательных и просветительских целях.
С конца мая 2017 «Аптекарский огород» стал единственным местом в Москве и окрестностях, где можно увидеть орхидеи, цветущие и зимующие под открытым небом. Речь об экспозициях «Растения Средней полосы европейской части России» и «Садик орхидей».
Фестиваль «Тропическая зима» открыт ежедневно до весны 2022, включая все праздники. Также для посетителей впервые в истории открыта Субтропическая оранжерея с горным туманным лесом, орхидеями с воздушными корнями, пышными азалиями и историческими стенами. Прежде она была закрыта на реконструкцию более 20 лет назад.
Другие доступные выставки «Аптекарского огорода» – самые эффектные насекомые планеты, портреты тропических растений, пейзажные аквариумы.