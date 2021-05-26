В Аргентине впервые за много лет заметили гигантскую выдру. Ее считали вымершей в этой местности

Ди Мартино подчеркнул, что это событие имеет большое значение, поскольку выдры играют важную роль в аргентинских водно-болотных угодьях и реках: они стоят на вершине пищевой пирамиды и регулируют популяции рыб.

Длина тела бразильских выдр достигает двух метров (70 см из которых приходятся на мощный хвост). Они живут сплоченными группами и занимают постоянную территорию, которую охраняют от чужаков с особой бдительностью и воинственностью. Питаются эти выдры в основном рыбой, но не брезгуют змеями, заплывшими в их водоем, иногда лакомятся птичьими яйцами и птицами. По уровню бесстрашия бразильских выдр можно сравнить разве что с медоедами (сородичами по семейству куньих) — их не пугают ни зубастые кайманы, ни голодные ягуары.

Tompkins Conservation в течение многих лет работает над возвращением выдр в национальные парки. Летом 2019 года группа начала программу по реинтродукции бразильских выдр из зоопарка в Будапеште в водно-болотные угодья Иберы.

Послушайте, как звучит многоголосый хор гигантских выдр.