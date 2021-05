В Аргентине впервые за много лет заметили гигантскую выдру. Ее считали вымершей в этой местности

Бразильская, или гигантская речная выдра – храбрый и ловкий хищник, который не испугается ни аллигаторов, ни ягуаров.

A Giant River Otter seen in El Impenetrable National Park!

The @RewildingArg team spotted this otter, considered extinct in Argentina, in the Bermejo River, #Chaco Province. This great news brings new urgency to expand the Park to protect this species! #rewildingtheamericas pic.twitter.com/WT46vz39Wy