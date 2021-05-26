В Аргентине впервые за много лет заметили гигантскую выдру. Ее считали вымершей в этой местности
Сотрудники природоохранного фонда Tompkins Conservation недавно заметили в реке Бермеджо в нацпарке Impenetrable бразильскую выдру (Pteronura brasiliensis), которая считалась вымершей в этом районе. Ее ни разу не видели в Аргентине с 1980-х годов, а в этой конкретной реке последний раз замечали более 100 лет назад!
Себастьян ди Мартино, директор по охране окружающей среды Tompkins Conservation, заметил выдру во время каякинга.
По мнению Ди Мартино, выдра могла попасть в Аргентину из парагвайского Пантанала – крупнейшего водно-болотного угодья в мире, территория которого простирается через Бразилию, Боливию и Парагвай.
Другое возможное объяснение заключается в том, что в Аргентине все время существовала никем не замеченная популяция бразильских выдр. Эта версия вызывает некоторые сомнения, поскольку гигантские выдры склонны собираться большими группами.
A Giant River Otter seen in El Impenetrable National Park!— Tompkins Conservation Global (@TompkinsRewild) May 24, 2021
The @RewildingArg team spotted this otter, considered extinct in Argentina, in the Bermejo River, #Chaco Province. This great news brings new urgency to expand the Park to protect this species! #rewildingtheamericas pic.twitter.com/WT46vz39Wy
Ди Мартино подчеркнул, что это событие имеет большое значение, поскольку выдры играют важную роль в аргентинских водно-болотных угодьях и реках: они стоят на вершине пищевой пирамиды и регулируют популяции рыб.
Длина тела бразильских выдр достигает двух метров (70 см из которых приходятся на мощный хвост). Они живут сплоченными группами и занимают постоянную территорию, которую охраняют от чужаков с особой бдительностью и воинственностью. Питаются эти выдры в основном рыбой, но не брезгуют змеями, заплывшими в их водоем, иногда лакомятся птичьими яйцами и птицами. По уровню бесстрашия бразильских выдр можно сравнить разве что с медоедами (сородичами по семейству куньих) — их не пугают ни зубастые кайманы, ни голодные ягуары.
Tompkins Conservation в течение многих лет работает над возвращением выдр в национальные парки. Летом 2019 года группа начала программу по реинтродукции бразильских выдр из зоопарка в Будапеште в водно-болотные угодья Иберы.
Послушайте, как звучит многоголосый хор гигантских выдр.