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Природа

В Архангельской области создали заказник для защиты исчезающей тайги

Интерфакс
01 октября 2019
Архангельская тайга
Фото: Wikimedia Commons
Он расположен в междуречье Северной Двины и Пинеги.

«Новая особо охраняемая природная территория (ООПТ), за создание которой WWF и другие природоохранные организации боролись более 17 лет, позволит защитить 300 тысяч гектаров стремительно исчезающей северной тайги – последний крупный массив первозданных лесов в Европе», – говорится в сообщении Баренц-отделения WWF России.

«Именно здесь сохранился один из последних в Европе массивов первозданных лесов, которые стремительно исчезают – уже через 80 лет Россия может утратить их все, а в Архангельской области это могло бы произойти уже через несколько десятилетий.

Первозданные леса необычайно ценны потому, что до сих пор не были серьезно затронуты рубками и строительством инфраструктуры и оставались неизменны на протяжении нескольких тысяч лет. Они очень важны для поддержания экологического баланса региона: регулируют климат, поглощают парниковые газы и выделяют кислород, оберегают истоки рек, а также служат домом для многих видов животных и растений, в том числе краснокнижного дикого лесного северного оленя», – заявляют в WWF.

Режим заказника позволит жителям вести традиционное природопользование, такое как охота и рыбалка. В заказнике будет запрещена промышленная заготовка древесины.

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