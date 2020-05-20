Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Природа

В архивах обнаружили редкую видеосъемку вымершего тасманийского волка — тилацина

Анастасия Крутикова
20 мая 2020
7291819072_a401fe1637_k.jpg
Фото: Tasmanian archive and Heritage office / Flickr
7291826932_44c0e7893f_k.jpg
Фото: Tasmanian archive and Heritage office / Flickr
На уникальных черно-белых кадрах запечатлен последний известный тилацин Бенджамин, живший в 30-х годах прошлого века в тасманийском зоопарке.

Тасманийский волк (Thylacinus cynocephalus) – животное, вызывающее вокруг своего существования немало споров вот уже несколько лет. Зверь относится к отряду хищных сумчатых и, как все представители этого отряда, является уникальным эндемиком Австралии.  С середины ХХ века этот вид считается вымершим, хотя в последнее время по Австралии гуляют слухи о том, что представители вида сохранились, просто очень хорошо прячутся.

Причиной вымирания тилацина стало истребление его человеком (особенно в ХIX веке) и низкое генетическое разнообразие. В 2011 году австралийские ученые заявили, что из-за челюстей, неустойчивых к возникающим при перетаскивании крупной добычи нагрузкам, сумчатые волки не могли столь эффективно охотиться на овец, как дикие собаки динго.

7291813480_5b9f5cc11a_k.jpg
Tasmanian archive and Heritage office / Flickr

Новые кадры вымершего сумчатого были найдены в недрах хранилища Национального архива кино и звукозаписи Австралии (NFSA), показывая последнего известного члена вида в грязной клетке. Видео длится всего 21 секунду, и на нем можно увидеть, как тилацин кружит по своей клетке в зоопарке Бомарис в Хобарте, Тасмания. Двое мужчин справа трясут рабицу клетки. 

Считается, что эти кадры — последняя видеозапись тасманийского волка Бенджамина. До этого считалось, что последнее видео о нем было снято в декабре 1933 года, а недавно обнаруженный клип датируется 1935 годом, всего за год до смерти Бенджамина в сентябре 1936 года, после которой тасманийских волков стали считать вымершими окончательно.

«Нехватка отснятого материала с тилацином делает каждую секунду движущегося изображения очень ценной», — говорит куратор NFSA Саймон Смит. — «Мы очень рады, что этот недавно оцифрованный материал теперь доступен для всех в Интернете».
3772826419_84f27a23c8_o.jpg
Читайте такжеЧерная книга Австралии: подсчитано количество вымерших видов

Клип был найден в фильме-путеводителе под названием «Tasmania The Wonderland», в котором рассказывалось о некоторых достопримечательностях островного государства для туристов. Как вещает приятный закадровый мужской голос, Бенджамин был единственным тилацином в неволе в то время, и этот вид считался редким в дикой природе. Создатели фильма, вероятно, не осознавали, что снимали последнего в мире представителя вида. 

Клип был недавно обнаружен в хранилище NFSA, а затем оцифрован в качестве 4K и выпущен онлайн. В целом, до сих пор существует чуть больше трех минут видео о тилацине — все видеозаписи черно-белые.  

рекомендации
Instagram

У нас очень красивый Инстаграм – подписывайтесь!

Звезда

Фотоархив: какими были зоопарки 100 лет назад

Девушка

Как страшно быть девочкой

Планета Земля

Всероссийское голосование #ЯБерегуПланету