В архивах обнаружили редкую видеосъемку вымершего тасманийского волка — тилацина

Тасманийский волк (Thylacinus cynocephalus) – животное, вызывающее вокруг своего существования немало споров вот уже несколько лет. Зверь относится к отряду хищных сумчатых и, как все представители этого отряда, является уникальным эндемиком Австралии. С середины ХХ века этот вид считается вымершим, хотя в последнее время по Австралии гуляют слухи о том, что представители вида сохранились, просто очень хорошо прячутся.

Причиной вымирания тилацина стало истребление его человеком (особенно в ХIX веке) и низкое генетическое разнообразие. В 2011 году австралийские ученые заявили, что из-за челюстей, неустойчивых к возникающим при перетаскивании крупной добычи нагрузкам, сумчатые волки не могли столь эффективно охотиться на овец, как дикие собаки динго.