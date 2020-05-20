В архивах обнаружили редкую видеосъемку вымершего тасманийского волка — тилацина

Тасманийский волк (Thylacinus cynocephalus) – животное, вызывающее вокруг своего существования немало споров вот уже несколько лет. Зверь относится к отряду хищных сумчатых и, как все представители этого отряда, является уникальным эндемиком Австралии. С середины ХХ века этот вид считается вымершим, хотя в последнее время по Австралии гуляют слухи о том, что представители вида сохранились, просто очень хорошо прячутся.
Причиной вымирания тилацина стало истребление его человеком (особенно в ХIX веке) и низкое генетическое разнообразие. В 2011 году австралийские ученые заявили, что из-за челюстей, неустойчивых к возникающим при перетаскивании крупной добычи нагрузкам, сумчатые волки не могли столь эффективно охотиться на овец, как дикие собаки динго.
Новые кадры вымершего сумчатого были найдены в недрах хранилища Национального архива кино и звукозаписи Австралии (NFSA), показывая последнего известного члена вида в грязной клетке. Видео длится всего 21 секунду, и на нем можно увидеть, как тилацин кружит по своей клетке в зоопарке Бомарис в Хобарте, Тасмания. Двое мужчин справа трясут рабицу клетки.
Считается, что эти кадры — последняя видеозапись тасманийского волка Бенджамина. До этого считалось, что последнее видео о нем было снято в декабре 1933 года, а недавно обнаруженный клип датируется 1935 годом, всего за год до смерти Бенджамина в сентябре 1936 года, после которой тасманийских волков стали считать вымершими окончательно.
Клип был найден в фильме-путеводителе под названием «Tasmania The Wonderland», в котором рассказывалось о некоторых достопримечательностях островного государства для туристов. Как вещает приятный закадровый мужской голос, Бенджамин был единственным тилацином в неволе в то время, и этот вид считался редким в дикой природе. Создатели фильма, вероятно, не осознавали, что снимали последнего в мире представителя вида.
Клип был недавно обнаружен в хранилище NFSA, а затем оцифрован в качестве 4K и выпущен онлайн. В целом, до сих пор существует чуть больше трех минут видео о тилацине — все видеозаписи черно-белые.