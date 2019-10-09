Специалисты отправились в экспедицию в воды Восточной Арктики для обнаружения биогеохимических и экологических последствий таяния подводной мерзлоты.

Учёные обследовали акваторию и дно вокруг острова Беннета, принадлежащего к группе острово Де-Лонга в Восточно-Сибирском море. Были взяты пробы морской воды, проведены сейсмическое профилирование, отбор донных осадков и взвеси, электроразведка и ряд других исследований.

Затем судно отправилось на один из участков Восточно-Сибирского моря, где ранее обнаружили газовые фонтаны (сипы). Сейсмоакустики не просто зафиксировали выброс газа специальными приборами — ученые своими глазами увидели струю метана, поднимающуюся из глубины моря. Они разглядели на фоне тёмной воды пятно изумрудного цвета и, приблизившись к нему, наблюдали, как из морских глубин тысячами пузырьковых нитей поднимается газ.