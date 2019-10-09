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Природа

Российские учёные обнаружили в Арктике рекордный выброс метана

09 октября 2019
Побережье Восточно-Сибирского моря.jpeg
Побережье Восточно-Сибирского моря
Фото: Wikimedia Commons
Ученые Томского политеха и ряда других российских научных центров и университетов сообщили о рекордном выбросе метана в Восточно-Сибирском море.

Специалисты отправились в экспедицию в воды Восточной Арктики для обнаружения биогеохимических и экологических последствий таяния подводной мерзлоты.

Учёные обследовали акваторию и дно вокруг острова Беннета, принадлежащего к группе острово Де-Лонга в Восточно-Сибирском море. Были взяты пробы морской воды, проведены сейсмическое профилирование, отбор донных осадков и взвеси, электроразведка и ряд других исследований.

Затем судно отправилось на один из участков Восточно-Сибирского моря, где ранее обнаружили газовые фонтаны (сипы). Сейсмоакустики не просто зафиксировали выброс газа специальными приборами — ученые своими глазами увидели струю метана, поднимающуюся из глубины моря. Они разглядели на фоне тёмной воды пятно изумрудного цвета и, приблизившись к нему, наблюдали, как из морских глубин тысячами пузырьковых нитей поднимается газ.

«Это самый мощный сип из всех, что мне довелось наблюдать. Он в девять раз больше среднепланетарных значений. Никто ранее подобного не регистрировал», – рассказал Игорь Семилетов, руководитель экспедиции, профессор ТПУ и член-корреспондент РАН.

Площадь газового фонтана составила четыре-пять квадратных метров. Пробу удалось взять даже без спецустройств: «кипящую» метаном воду можно было зачерпывать ведрами. Газ, добытый непосредственно из «тела», учёные в сжатом виде увезли в нескольких баллонах.