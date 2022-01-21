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Природа

В Австралии +50°C – впервые за 62 года

Анастасия Баринова
21 января 2022
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Фото: Pixabay
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Фото: Ben Domensino/Twitter
Несмотря на то, что на континенте сейчас лето, таких показателей быть не должно.

Нынешнее лето в Австралии позволило обновить температурный рекорд: 13 января в Онслоу на западе страны столбики термометров поднялись до +50,7°C. В других городах западного побережья, Марди и Роборн, температура также превысила +50°C. В предыдущий раз такой показатель был зафиксирован в 1962 году на юге Австралии, а с 1910 года произошло лишь 4 подобных жарких дня. 

Метеорологи считают, что аномальное скопление горячего воздуха в регионе вызвано продолжительной засухой. Свой вклад внес и рост температуры воды на поверхности моря: она примерно на 2°C выше средних показателей.

Новый рекорд будет рассмотрен Всемирной метеорологической организацией (ВМО). Ожидается, что он будет сертифицирован как официальный. Метеоролог Рэнди Червени, возглавляющий группу ВМО по экстремальным погодным и климатическим явлениям, отмечает, что общемировая статистика таких явлений ведется с 2007 года, и с тех пор экстремальные температуры наблюдаются все чаще.

«Климат, который мы получили за последние десятилетия, продолжает меняться. Мы должны осознавать это и понимать, что эти фундаментальные изменения имеют последствия для нашего образа жизни».

В среднем максимальные температуры в Западной Австралии повысились на 1,4°C начиная с 1910 года. Даже сейчас, когда 50-градусная жара ушла, температура в регионе выше нормы. Средние показатели января для этой части страны – на уровне +30°C, фактические в эти дни – выше +40°C.

Посмотрите на зимнюю Австралию и кенгуру в снегу.

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