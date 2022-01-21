В Австралии +50°C – впервые за 62 года

Нынешнее лето в Австралии позволило обновить температурный рекорд: 13 января в Онслоу на западе страны столбики термометров поднялись до +50,7°C. В других городах западного побережья, Марди и Роборн, температура также превысила +50°C. В предыдущий раз такой показатель был зафиксирован в 1962 году на юге Австралии, а с 1910 года произошло лишь 4 подобных жарких дня.

Метеорологи считают, что аномальное скопление горячего воздуха в регионе вызвано продолжительной засухой. Свой вклад внес и рост температуры воды на поверхности моря: она примерно на 2°C выше средних показателей.