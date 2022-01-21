В Австралии +50°C – впервые за 62 года

Нынешнее лето в Австралии позволило обновить температурный рекорд: 13 января в Онслоу на западе страны столбики термометров поднялись до +50,7°C. В других городах западного побережья, Марди и Роборн, температура также превысила +50°C. В предыдущий раз такой показатель был зафиксирован в 1962 году на юге Австралии, а с 1910 года произошло лишь 4 подобных жарких дня.
Метеорологи считают, что аномальное скопление горячего воздуха в регионе вызвано продолжительной засухой. Свой вклад внес и рост температуры воды на поверхности моря: она примерно на 2°C выше средних показателей.
NEW Western Australian maximum temperature record and equal National temperature record*! Onslow reached an unprecedented - 50.7°C which is a WA record and equals Australia's hottest day set 62 years ago in Oodnadatta SA. *Data not official until quality controlled. pic.twitter.com/VfAg0SPuez— Bureau of Meteorology, Western Australia (@BOM_WA) January 13, 2022
Новый рекорд будет рассмотрен Всемирной метеорологической организацией (ВМО). Ожидается, что он будет сертифицирован как официальный. Метеоролог Рэнди Червени, возглавляющий группу ВМО по экстремальным погодным и климатическим явлениям, отмечает, что общемировая статистика таких явлений ведется с 2007 года, и с тех пор экстремальные температуры наблюдаются все чаще.
В среднем максимальные температуры в Западной Австралии повысились на 1,4°C начиная с 1910 года. Даже сейчас, когда 50-градусная жара ушла, температура в регионе выше нормы. Средние показатели января для этой части страны – на уровне +30°C, фактические в эти дни – выше +40°C.
#Perth just registered its 9th day at or above 40ºC this summer, which is a new record for the season. The previous record (before this summer) was 7 days in 2015/16. Tomorrow will also be the city's 5th consecutive day >40ºC, which will be a new record. pic.twitter.com/gzXazlRyOT— Ben Domensino (@Ben_Domensino) January 21, 2022
Посмотрите на зимнюю Австралию и кенгуру в снегу.