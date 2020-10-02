В Австралии найдены удивительные наскальные рисунки: фото

Совершенно новый стиль древнего искусства был задокументирован на обширных просторах Арнемленда, исторического региона на севере австралийского континента.
Ученые обнаружили 87 каменных убежищ, на стены которых были нанесены невероятно крупные петроглифы (больше 50 см в высоту, а человеческие фигуры нередко были изображены в полный рост). Обширная открытая галерея, которая простирается более чем на 130 километров, содержит 572 отдельных экспоната, найденных в период с 2008 по 2018 годы. Каждый из сюжетов содержит акцент на мире природы и месте человечества в нем.
Ранее наскальную живопись, обнаруженную на плоскогорье Арнемленда, относили к двум стилям: стилю «мими» (нитевидные изображения, «мими» называли духов) и рентгеновскому стилю (относительно молодой стиль, рисунки изображали скелеты и внутренности людей и животных). Однако эти новые рисунки сформировали новый, ни на что непохожий стиль, который назвали стилем «Маливавы» в честь названия местности на языке проживающих здесь аборигенов.
Животных древние художники Маливавы рисовали чаще, чем людей. Только 42% найденных рисунков изображали человека. Для австралийского наскального искусства это необычайно. Как отмечают в своей работе исследователи, обычно до 80 процентов изображений в доисторических кластерах составляют человеческие фигуры.
По словам археологов, это наскальное искусство открыло окно в прошлое и показало, чем люди занимались в тот период времени. При этом кажется, что животные являются полноценными участниками человеческой деятельности или наблюдателями за ней.
«В Маливава изображены как одиночные фигуры, так и групповые сцены, показывающие различные действия, причем некоторые из них могли иметь церемониальный смысл, — говорит Тэйкон, один из авторов научной статьи о новом стиле австралийской наскальной живописи. — Человеческие фигуры часто изображаются с животными, особенно с кенгуровыми. Эти отношения между животными и людьми, по-видимому, являлись главным сигналом в послании древних художников».
Радиоуглеродное датирование и сравнение с другими региональными стилями наскальной живописи позволяет предположить, что петроглифы были сделаны между 6000 и 9400 лет назад. Таким образом, стиль «фигур из Маливавы» может стать недостающим звеном между более древним стилем «мими» (примерно 12 000 лет назад) и детальным и относительно молодым рентгеновским стилем (около 4 000 лет назад).
Мазки красной охры и шелковицы не слишком детализированы, из-за чего фигуры людей и животных будто парят в космосе в окружении «неземной ауры». Среди животных много фигур валлаби, древних кенгуровых, которые и сейчас обитают на континенте, а также крупных птиц — возможно, страусов эму. Однако самым неожиданным открытием стало обнаружение самого первого наскального изображения дюгоня, водного млекопитающего.
Статья об исследовании образцов этого древнего искусства опубликована в журнале Australian Archaeology.