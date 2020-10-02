В Австралии найдены удивительные наскальные рисунки: фото

Ранее наскальную живопись, обнаруженную на плоскогорье Арнемленда, относили к двум стилям: стилю «мими» (нитевидные изображения, «мими» называли духов) и рентгеновскому стилю (относительно молодой стиль, рисунки изображали скелеты и внутренности людей и животных). Однако эти новые рисунки сформировали новый, ни на что непохожий стиль, который назвали стилем «Маливавы» в честь названия местности на языке проживающих здесь аборигенов.

Животных древние художники Маливавы рисовали чаще, чем людей. Только 42% найденных рисунков изображали человека. Для австралийского наскального искусства это необычайно. Как отмечают в своей работе исследователи, обычно до 80 процентов изображений в доисторических кластерах составляют человеческие фигуры.

По словам археологов, это наскальное искусство открыло окно в прошлое и показало, чем люди занимались в тот период времени. При этом кажется, что животные являются полноценными участниками человеческой деятельности или наблюдателями за ней.

«В Маливава изображены как одиночные фигуры, так и групповые сцены, показывающие различные действия, причем некоторые из них могли иметь церемониальный смысл, — говорит Тэйкон, один из авторов научной статьи о новом стиле австралийской наскальной живописи. — Человеческие фигуры часто изображаются с животными, особенно с кенгуровыми. Эти отношения между животными и людьми, по-видимому, являлись главным сигналом в послании древних художников».