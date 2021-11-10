В Австралии нашли новый вид сумчатых жаб. У них очень заботливые отцы

В горных тропических лесах Австралии водятся сумчатые жабы (Assa darlingtoni). Они входят в семейство Myobatrachidae, представители которого могут похвастаться необычными моделями продолжения рода. В ряде случаев у таких жаб отсутствует стадия головастика: из яиц сразу вылупляются маленькие лягушата. При этом самки рода Rheobatrachus заглатывают вылупившихся детенышей, и они развиваются у них в желудке до метаморфоза, после чего самка их отрыгивает.
У Assa darlingtoni из яиц сначала появляются головастики, но затем отцы забирают их в свои «карманы», расположенные на бедрах, и там малыши проходят дальнейшее развитие. Самка же в это время занимается охраной гнезда.
Это небольшая жаба длиной до 2,5 см с красно-коричневой окраской. У некоторых особей есть пятна в форме перевернутой буквы V или светлые точки на спине. От ноздрей по бокам идут темные полосы; лапки свободны от перепонок и дисков. Земноводное прячется под бревнами, камнями и опавшей листвой, а при передвижении чаще ползает, чем прыгает. Вода для метаморфоза головастикам не нужна, потому яйца откладываются прямо в землю.
Сумчатая жаба может подавать голос в течение дня, но основная фаза активности приходится на ночь. Из-за скрытного образа жизни она была не достаточно изучена, но теперь ученые восполнили этот пробел и обнаружили различие между представителями рода Assa.
Раньше к нему относились только A.darlingtoni, но оказалось, что в Национальном парке Вуллумбин (штат Новый Южный Уэльс) обитают другие земноводные из этого рода. Они получили имя по этой местности: Assa wollumbin. С более известными сородичами их разделяют сотни километров засушливых территорий. Именно это наблюдение легло в основу исследования: герпетологи предположили, что несмотря на общие внешние признаки, речь может идти о разных видах. Они провели анализ ДНК и подтвердили свою гипотезу.
После этого был проведен ряд полевых наблюдений, которые позволили установить и разницу в поведении. В брачный период A.wollumbin используют в своей вокализации не более девяти нот, но на более высокой частоте, чем A. darlingtoni с более низкой частотой и 13 нотами.
Специалисты напоминают, что в мире природы самцы чаще всего вообще не заботятся о потомстве. Иногда встречается модель, когда самцы делят родительские обязанности с самками. А из 4000 видов земноводных только несколько видов демонстрируют опеку исключительно со стороны отца. Помимо двух представителей Assa, это, например, западноевропейские жабы-повитухи (Alytes obstetricans). Их самка откладывает «ленту» примерно из 50 икринок, которую затем передает самцу. Он обматывает эту «ленту» вокруг задних лап и в течение трех недель носит икринки с собой. После этого он возвращается в пруд, где из икринок выходят головастики.