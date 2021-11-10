В Австралии нашли новый вид сумчатых жаб. У них очень заботливые отцы

Сумчатая жаба может подавать голос в течение дня, но основная фаза активности приходится на ночь. Из-за скрытного образа жизни она была не достаточно изучена, но теперь ученые восполнили этот пробел и обнаружили различие между представителями рода Assa.

Раньше к нему относились только A.darlingtoni, но оказалось, что в Национальном парке Вуллумбин (штат Новый Южный Уэльс) обитают другие земноводные из этого рода. Они получили имя по этой местности: Assa wollumbin. С более известными сородичами их разделяют сотни километров засушливых территорий. Именно это наблюдение легло в основу исследования: герпетологи предположили, что несмотря на общие внешние признаки, речь может идти о разных видах. Они провели анализ ДНК и подтвердили свою гипотезу.

После этого был проведен ряд полевых наблюдений, которые позволили установить и разницу в поведении. В брачный период A.wollumbin используют в своей вокализации не более девяти нот, но на более высокой частоте, чем A. darlingtoni с более низкой частотой и 13 нотами.

Специалисты напоминают, что в мире природы самцы чаще всего вообще не заботятся о потомстве. Иногда встречается модель, когда самцы делят родительские обязанности с самками. А из 4000 видов земноводных только несколько видов демонстрируют опеку исключительно со стороны отца. Помимо двух представителей Assa, это, например, западноевропейские жабы-повитухи (Alytes obstetricans). Их самка откладывает «ленту» примерно из 50 икринок, которую затем передает самцу. Он обматывает эту «ленту» вокруг задних лап и в течение трех недель носит икринки с собой. После этого он возвращается в пруд, где из икринок выходят головастики.