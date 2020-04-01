В Австралии нашли паука, который выглядит как «Звездная ночь» Ван Гога: видео

Пять новых видов пауков-скакунов были обнаружены в Западной Австралии: Maratus azureus, Maratus constellatus, Maratus laurenae, Maratus noggerup и Maratus suae. Maratus volpei был найден в Южной Австралии, а Maratus inaquosus — в Виктории. Шуберт использовал различные источники вдохновения для этих названий, в том числе окраску пауков, местность и коллег-энтузиастов, которые натолкнули его на поиск определенного вида.

В прошлом году Шуберт открыл пять новых видов пауков Maratus, так что в общей сложности в его коллекции набралось уже 12 видов этих членистоногих.

Maratus широко известны своими яркими брачными танцами. Для привлечения самок самцы вибрируют брюшком, разворачивают боковые щитки-пластинки брюшка, приподнимают ноги и брюшко кверху и танцуют слева направо. Однако при отсутствии у самки интереса она может поймать и съесть ухажера.