В Австралии нашли редкий гигантский коралл. Ему более 400 лет!

Ученые не покладая рук трудятся над раскрытием тайн и загадок природы, но часто сенсационные открытия случаются благодаря внимательности обычных людей, оказавшихся в удачном месте в удачное время. Именно поэтому во многих странах мира реализуется проект «Гражданская наука»: волонтеры, занимаясь своим хобби, собирают данные для профессиональных ученых. Это может быть каталогизация птиц, растений и других представителей флоры и фауны. Неоценимый вклад в «Гражданскую науку» вносят любители подводного плавания. Недавно в Австралии с их помощью было совершено историческое открытие: ныряльщики обнаружили на Большом Барьерном рифе огромный древний коралл.
Он находится у побережья острова Гулбуди (его также называют остров Орфей). Полусферический коралл располагается на глубинах 2,1 – 7,4 метра в удаленном защищенном районе рифа. После того, как туристы его заметили, к изучению приступили ученые.
Стрекающее относится к роду Porites lutea семейства рифообразующих кораллов Poritidae. Его высота составляет 5,3 метра, ширина – 10,4 метра. Такие размеры делают коралл рекордсменом всего Большого Барьерного рифа (на втором месте – ранее найденный коралл шириной 2,4 метра). На мировом уровне коралл относится к средним: в акватории Американского Самоа встречаются представители этого семейства размером до 17 метров!
Австралийская коралловая структура на 70% состоит из живых полипов. Также в ее состав входят губки, живые коралловые камни и небольшое количество макроводорослей. Ни мертвых кораллов, ни обломков или песка обнаружено не было, однако рост губчатых образований может нести потенциальную опасность. Кроме того, у подножия коралла лежал мусор: обрывки каната и бетонный блок, и это – очередное свидетельство негативного влияния человека на природу.
Возраст стрекающего определили на основании моделей его роста – вероятно, кораллу 421–438 лет. За столетия своей жизни он пережил 80 крупных циклонов, обесцвечивание и другие угрозы. Это один из древнейших кораллов в составе австралийского рифа.
Биологи обратились к аборигенному народу манбарра, живущему на острове, и с его помощью для находки было выбрано имя «Muga dhambi», что означает «большой коралл». Открытие столь крупного и здорового коралла дает надежду на то, что Большой Барьерный риф все же сможет справиться с вызовами, которые ему преподносит человек, климат и время.