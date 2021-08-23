В Австралии нашли редкий гигантский коралл. Ему более 400 лет!

Ученые не покладая рук трудятся над раскрытием тайн и загадок природы, но часто сенсационные открытия случаются благодаря внимательности обычных людей, оказавшихся в удачном месте в удачное время. Именно поэтому во многих странах мира реализуется проект «Гражданская наука»: волонтеры, занимаясь своим хобби, собирают данные для профессиональных ученых. Это может быть каталогизация птиц, растений и других представителей флоры и фауны. Неоценимый вклад в «Гражданскую науку» вносят любители подводного плавания. Недавно в Австралии с их помощью было совершено историческое открытие: ныряльщики обнаружили на Большом Барьерном рифе огромный древний коралл.

Он находится у побережья острова Гулбуди (его также называют остров Орфей). Полусферический коралл располагается на глубинах 2,1 – 7,4 метра в удаленном защищенном районе рифа. После того, как туристы его заметили, к изучению приступили ученые.