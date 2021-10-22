В Австралии организовали переезд злого аллигатора на новое место: видео

У 55 аллигаторов, живущих в парке Australian Reptile, наступает сезон спаривания, но в этот раз все пошло не по плану. Пока большинство рептилий остается в состоянии гибернации, после чего им предстоит приступить к продолжению рода, четырехметровый аллигатор по кличке Канье вышел из спячки раньше срока и начал проявлять враждебность по отношению ко всем окружающим.
Его агрессия мешала сотрудникам парка работать, а сородичей вместо брачных ритуалов ожидала ожесточенная борьба с озлобленным соседом. Спасти сезон могла только изоляция Канье, и смотрители разработали целый план по его перемещению.
Привлечь внимание Канье не составило труда: самец действительно кидался на любой объект, попавший в поле его зрения. К этому работники подготовились – и моментально зафиксировали пасть животного при помощи лассо. Уже на суше смотрители оседлали непокорного аллигатора и перетянули его челюсти клейкой лентой.
После этого команда осторожно переместила Канье на широкую доску со специальными креплениями. На этих носилках аллигатор был доставлен в небольшой бассейн, где он никому не будет мешать. Здесь он проведет пару месяцев в изоляции и, как надеются в парке, «немного остынет». Переносить 350-килограммовое животное вручную было очень и очень непросто – но спокойствие обитателей парка того определенно стоило.
Посмотрите, как можно противостоять зубастой рептилии с помощью мусорного бака.