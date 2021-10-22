В Австралии организовали переезд злого аллигатора на новое место: видео

У 55 аллигаторов, живущих в парке Australian Reptile, наступает сезон спаривания, но в этот раз все пошло не по плану. Пока большинство рептилий остается в состоянии гибернации, после чего им предстоит приступить к продолжению рода, четырехметровый аллигатор по кличке Канье вышел из спячки раньше срока и начал проявлять враждебность по отношению ко всем окружающим.

Его агрессия мешала сотрудникам парка работать, а сородичей вместо брачных ритуалов ожидала ожесточенная борьба с озлобленным соседом. Спасти сезон могла только изоляция Канье, и смотрители разработали целый план по его перемещению.

Привлечь внимание Канье не составило труда: самец действительно кидался на любой объект, попавший в поле его зрения. К этому работники подготовились – и моментально зафиксировали пасть животного при помощи лассо. Уже на суше смотрители оседлали непокорного аллигатора и перетянули его челюсти клейкой лентой.