В Австралии зафиксирован самый жаркий день за всю историю наблюдений

17 декабря средняя температура воздуха в Австралии достигла 40,9°C, превысив предыдущий рекорд, зафиксированный 7 января 2013 года на 0,6 градуса.
При этом, пик температуры по оценкам синоптиков прогнозировался на конец недели, так что температурный рекорд может быть побит еще раз, сообщает ВВС.
Во вторник в различных областях центра страны были зафиксированы температуры выше 45 градусов. Холоднее всего в данный момент на юго-востоке Австралии, в штате Новый Южный Уэльс – 27-29 градусов.
Preliminary results suggest that the 17th December was Australia's hottest day on record at 40.9 ºC, with the average maximum across the country as a whole, exceeding the previous record of 40.3 ºC on the 7th January 2013. https://t.co/TKwWBuFPgJ pic.twitter.com/xOFpokoXos— Bureau of Meteorology, Australia (@BOM_au) December 18, 2019
Доминирующим фактором, влияющим на погоду в Австралии, является Индоокеанский диполь (IOD) – феномен, характеризующийся нерегулярным колебанием температуры поверхности океана, при котором западная часть Индийского океана попеременно становится теплее (положительная фаза), а затем холоднее (отрицательная фаза), чем восточная часть океана.
Разница между двумя этими температурами в настоящее время является самой большой за последние 60 лет. Более теплые воды вызывают дожди в западной части Индийского океана, что приводит к наводнениям и более сухим условиям в Юго-Восточной Азии и Австралии.
В начале ноября в Австралии с новой силой разгорелись пожары, которые привели к жертвам среди населения. Огонь уничтожил уже более миллиона гектаров леса, в том числе места обитания коал. В Сиднее было зафиксировано загрязнение воздуха из-за смога, в десятки раз превышающее опасные для здоровья пороговые значения.