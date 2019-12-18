В Австралии зафиксирован самый жаркий день за всю историю наблюдений

Доминирующим фактором, влияющим на погоду в Австралии, является Индоокеанский диполь (IOD) – феномен, характеризующийся нерегулярным колебанием температуры поверхности океана, при котором западная часть Индийского океана попеременно становится теплее (положительная фаза), а затем холоднее (отрицательная фаза), чем восточная часть океана.

Разница между двумя этими температурами в настоящее время является самой большой за последние 60 лет. Более теплые воды вызывают дожди в западной части Индийского океана, что приводит к наводнениям и более сухим условиям в Юго-Восточной Азии и Австралии.

В начале ноября в Австралии с новой силой разгорелись пожары, которые привели к жертвам среди населения. Огонь уничтожил уже более миллиона гектаров леса, в том числе места обитания коал. В Сиднее было зафиксировано загрязнение воздуха из-за смога, в десятки раз превышающее опасные для здоровья пороговые значения.