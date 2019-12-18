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Природа

В Австралии зафиксирован самый жаркий день за всю историю наблюдений

18 декабря 2019
Рекордная температура в Австралии
Фото: Bureau of Meteorology, Australia
Средняя температура на континенте превышает 40 градусов по Цельсию.

17 декабря средняя температура воздуха в Австралии достигла 40,9°C, превысив предыдущий рекорд, зафиксированный 7 января 2013 года на 0,6 градуса.

При этом, пик температуры по оценкам синоптиков прогнозировался на конец недели, так что температурный рекорд может быть побит еще раз, сообщает ВВС.

Во вторник в различных областях центра страны были зафиксированы температуры выше 45 градусов. Холоднее всего в данный момент на юго-востоке Австралии, в штате Новый Южный Уэльс – 27-29 градусов.

Доминирующим фактором, влияющим на погоду в Австралии, является Индоокеанский диполь (IOD) – феномен, характеризующийся нерегулярным колебанием температуры поверхности океана, при котором западная часть Индийского океана попеременно становится теплее (положительная фаза), а затем холоднее (отрицательная фаза), чем восточная часть океана.

Разница между двумя этими температурами в настоящее время является самой большой за последние 60 лет. Более теплые воды вызывают дожди в западной части Индийского океана, что приводит к наводнениям и более сухим условиям в Юго-Восточной Азии и Австралии.

В начале ноября в Австралии с новой силой разгорелись пожары, которые привели к жертвам среди населения. Огонь уничтожил уже более миллиона гектаров леса, в том числе места обитания коал. В Сиднее было зафиксировано загрязнение воздуха из-за смога, в десятки раз превышающее опасные для здоровья пороговые значения.