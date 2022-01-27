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Природа

В Австралии собрали крупнейшую коллекцию фекалий ехидн

Анастасия Баринова
27 января 2022
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Фото: Peter Hastwell/Echidna Conservation Science Initiative
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Фото: Echidna Conservation Science Initiative
Добровольцы помогают биологам изучать уникальных животных.

Исследователи из Института окружающей среды Университета Аделаиды представили результаты общественной программы, в рамках которой все желающие могут внести свой вклад в изучение австралийской ехидны (Tachyglossus aculeatus). Животное не относится к видам, которым грозит вымирание, однако оно регулярно сталкивается с множеством проблем. Помимо естественных угроз, таких как охота на них хищников, свой вклад вносят разрушение среды обитания и автомобили.

В некоторых местах популяция сильно сократилась, и биологам важно знать численность и здоровье ехидн в каждом их ареале. Для этого была разработана программа Echidna Conservation Science Initiative (EchidnaCSI). Участники загружают бесплатное приложение для смартфонов, через которое они отправляют фотографии и информацию о своих наблюдениях за ехиднами. Они также собирают экскременты для молекулярного анализа рациона ехидны, состояния кишечника и репродуктивной системы, а также уровня стресса.

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С момента запуска инициативы в 2017 году более 11 000 человек предоставили свыше 12 000 разного рода данных о ехиднах. Это эквивалентно 25 процентам всех наблюдений ехидн, перечисленных в «Атласе живой Австралии», сделанных за столетний период.

Приложение учит волонтеров отличать продукты выделения ехидны от экскрементов других животных. Более 400 образцов было собрано по всей стране, от крайнего севера континента до отдаленных районов Южной Австралии. Благодаря этому авторы исследования получили крупнейшую коллекцию фекалий ехидны.

«Австралийская ехидна – самое распространенное местное млекопитающее, обитающее в различных средах: от кустарников до снега, пустынь и тропических регионов. Это сделало изучение ехидн в дикой природе проблематичным. Исследователям просто невозможно собрать такое большое количество наблюдений и экскрементов. Благодаря «гражданской науке» мы смогли привлечь тысячи представителей широкой общественности для сбора данных в больших географических и временных масштабах», – Фрэнк Грутцнер из Университета Аделаиды.

Данные были получены из всех штатов и территорий Австралии, причем многие собраны в густонаселенных районах, на городских окраинах и даже в крупных городах. Это удивило биологов – они не ожидали, что в непосредственной близости от человека живет столько ехидн.

«Это вызывает опасения, поскольку в этих условиях для ехидн почти нет подходящей среды обитания или источников пищи. Это также увеличивает риск их столкновения с транспортными средствами».

Почитайте про странный пенис ехидны – настоящую загадку без ответа. 

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