В Австралии собрали крупнейшую коллекцию фекалий ехидн

Исследователи из Института окружающей среды Университета Аделаиды представили результаты общественной программы, в рамках которой все желающие могут внести свой вклад в изучение австралийской ехидны (Tachyglossus aculeatus). Животное не относится к видам, которым грозит вымирание, однако оно регулярно сталкивается с множеством проблем. Помимо естественных угроз, таких как охота на них хищников, свой вклад вносят разрушение среды обитания и автомобили.

В некоторых местах популяция сильно сократилась, и биологам важно знать численность и здоровье ехидн в каждом их ареале. Для этого была разработана программа Echidna Conservation Science Initiative (EchidnaCSI). Участники загружают бесплатное приложение для смартфонов, через которое они отправляют фотографии и информацию о своих наблюдениях за ехиднами. Они также собирают экскременты для молекулярного анализа рациона ехидны, состояния кишечника и репродуктивной системы, а также уровня стресса.