В Австралии собрали крупнейшую коллекцию фекалий ехидн

Исследователи из Института окружающей среды Университета Аделаиды представили результаты общественной программы, в рамках которой все желающие могут внести свой вклад в изучение австралийской ехидны (Tachyglossus aculeatus). Животное не относится к видам, которым грозит вымирание, однако оно регулярно сталкивается с множеством проблем. Помимо естественных угроз, таких как охота на них хищников, свой вклад вносят разрушение среды обитания и автомобили.
В некоторых местах популяция сильно сократилась, и биологам важно знать численность и здоровье ехидн в каждом их ареале. Для этого была разработана программа Echidna Conservation Science Initiative (EchidnaCSI). Участники загружают бесплатное приложение для смартфонов, через которое они отправляют фотографии и информацию о своих наблюдениях за ехиднами. Они также собирают экскременты для молекулярного анализа рациона ехидны, состояния кишечника и репродуктивной системы, а также уровня стресса.
С момента запуска инициативы в 2017 году более 11 000 человек предоставили свыше 12 000 разного рода данных о ехиднах. Это эквивалентно 25 процентам всех наблюдений ехидн, перечисленных в «Атласе живой Австралии», сделанных за столетний период.
Ever wonder why echidnas huge, long nails look so much better than yours? 💅 Well, it's for this reason of burrowing into the earth to escape its predators!— EchidnaCSI (@echidna_csi) June 24, 2021
Despite the uncanny appearance with some small shrubbery, this display is a prime example of good defensive mechanisms 💪 pic.twitter.com/uHRMzmSZgX
Приложение учит волонтеров отличать продукты выделения ехидны от экскрементов других животных. Более 400 образцов было собрано по всей стране, от крайнего севера континента до отдаленных районов Южной Австралии. Благодаря этому авторы исследования получили крупнейшую коллекцию фекалий ехидны.
Данные были получены из всех штатов и территорий Австралии, причем многие собраны в густонаселенных районах, на городских окраинах и даже в крупных городах. Это удивило биологов – они не ожидали, что в непосредственной близости от человека живет столько ехидн.
Почитайте про странный пенис ехидны – настоящую загадку без ответа.