Лес юрского периода спасли от австралийских пожаров

В 1994 году в нацпарке Уоллеми было найдено более сотни хвойных деревьев, которых никогда ранее не встречал. Их обнаружил Дэвид Нобл (сотрудник Управления нацпарками и заповедниками Нового Южного Уэльса) в каньоне глубиной 500 метров.

Вид получил название Wollémia nóbilis в честь парка и Джона Нобла (nóbilis также переводится с латыни как «благородный»). Он был распространен в юрский период и считался вымершим миллионы лет назад. До сих пор ученым попадались только окаменелые останки этого дерева. Возраст самой старой воллемии, обнаруженной в каньоне, составил более тысячи лет.

Лес уникальных деревьев оказался в опасности из-за бушующих в Австралии пожаров, и власти страны предприняли особые меры для его сохранения.