Лес юрского периода спасли от австралийских пожаров

В 1994 году в нацпарке Уоллеми было найдено более сотни хвойных деревьев, которых никогда ранее не встречал. Их обнаружил Дэвид Нобл (сотрудник Управления нацпарками и заповедниками Нового Южного Уэльса) в каньоне глубиной 500 метров.
Вид получил название Wollémia nóbilis в честь парка и Джона Нобла (nóbilis также переводится с латыни как «благородный»). Он был распространен в юрский период и считался вымершим миллионы лет назад. До сих пор ученым попадались только окаменелые останки этого дерева. Возраст самой старой воллемии, обнаруженной в каньоне, составил более тысячи лет.
Лес уникальных деревьев оказался в опасности из-за бушующих в Австралии пожаров, и власти страны предприняли особые меры для его сохранения.
По словам Дэвида Краста — директора Службы нацпарков и дикой природы, пожарные отправились на вертолетах к скоплению деревьев и установили в каньоне ирригационную систему, чтобы воллемии оставались влажными. Территория, прилегающая к лесу доисторических деревьев, обсыпалась с самолетов огнезащитным составом. Это помогло снизить интенсивность пожара, приближающегося к воллемиям.
Пожар уничтожил 90% территории Национального парка Уоллеми, составляющей более 5000 га, где растут и другие редкие деревья.
Успешное спасение воллемий — одна из немногих позитивных историй, произошедших после начала беспрецедентных лесных пожаров в Австралии. В результате стихийного бедствия с сентября 2019 года в стране погибли по меньшей мере 28 человек, было разрушено более 2 600 домов и уничтожено около 10,3 млн га леса, главным образом в штате Новый Южный Уэльс.
На этой неделе на юго-востоке Австралии начались проливные дожди, которые, вероятно, помогут справиться с пожарами.