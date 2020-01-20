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Природа

В Австралию на смену пожарам пришли ливни и град

Анастасия Баринова
20 января 2020
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Фото: freyjastudio/Instagram
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Фото: gungahlinsepradeep/Instagram
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Фото: cealp6969/Instagram
Но полностью пожары они не потушат.

В середине октября в Австралии начались масштабные лесные пожары. Огнем были охвачены значительные территории в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, а также несколько регионов на южном побережье. Продолжительная засуха наконец закончилась, но пришедшие ей на смену дожди во многих местах обернулись новыми проблемами.

Ливень был кратковременным, но очень интенсивным: в некоторых местах выпало до 100 мм осадков. На Австралийской столичной территории спасатели получили 1200 сообщений о затопленных домах.

В Канберре осадки выпали в виде крупного града, а ветер, чьи порывы достигали 117 км/ч, расшвыривал по окрестностям ледяные шары размером с шарик для гольфа.

В результате были повреждены окна домов, автомобили и линии электропередачи – обесточено около 20 тысяч зданий; остановилось движение по двум железнодорожным линиям, несколько человек получили незначительные травмы, но хуже всего то, что снова погибли представители мира фауны, и особенно – птицы.

В Голубых горах (штат Новый Южный Уэльс) непогода застала врасплох туристов. Два человека пострадали от удара молнии и были доставлены в больницу. Один из них получил ожоги по всему телу, включая руки и ноги. В Мельбурне стихийное бедствие не было столь мощным, но здесь также прошли проливные дожди.

К сожалению, глобально экологическую ситуацию в Австралии дожди не решат. По словам пожарных, они помогут взять пламя под контроль, но не потушат огонь полностью. Специалисты говорят о том, что ливни не справятся и с продолжительной засухой: хотя в пересохшие плотины вернулась вода, ее хватит максимум на неделю. В идеале дождь должен идти несколько месяцев, чтобы вся страна – и люди, и сельское хозяйство, и природа – перестали испытывать дефицит воды.