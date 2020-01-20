В Австралию на смену пожарам пришли ливни и град

К сожалению, глобально экологическую ситуацию в Австралии дожди не решат. По словам пожарных, они помогут взять пламя под контроль, но не потушат огонь полностью. Специалисты говорят о том, что ливни не справятся и с продолжительной засухой: хотя в пересохшие плотины вернулась вода, ее хватит максимум на неделю. В идеале дождь должен идти несколько месяцев, чтобы вся страна – и люди, и сельское хозяйство, и природа – перестали испытывать дефицит воды.