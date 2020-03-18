В Башкирии посыпались снежные блохи: видео

Весной прошлого года в Башкирии уже видели такой же странный снегопад: его сфотографировали в Белокатайском районе. Специалисты их Россельхозцентра проясняют, что эти животные активны при температурах от -10 °C до +10 °C. В более холодную погоду блохи впадают в состояние глубокого сна, а при более высоких температурных показателях они могут погибнуть, поэтому уже при +12 °C они начинают закапываться в грунт, чтобы переждать этот опасный период.

Морозоустойчивость этих животных объясняется тем, что из питательных веществ они вырабатывают белок, обладающий свойствами антифриза. Мигрируя в поисках корма — растительной органики — они могут быть подхвачены ветром и смешаны с падающим снегом.

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