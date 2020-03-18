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Природа

В Башкирии посыпались снежные блохи: видео

Анастасия Баринова
18 марта 2020
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Фото: mbalazs2/Flickr
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Фото: Charles de Mille-Isles/Flickr
Эти членистоногие активны при морозной погоде.

В Башкирии уже не в первый раз выпадает снег с необычными вкраплениями. Недавно жители Учалинского района сняли видео, показывающее, как в снегу копошатся маленькие черные существа, похожие на насекомых. Это «снежные блохи» Hypogastrura nivicola: представители коллембол или ногохвосток (Collembola).

Данный подкласс членистоногих еще недавно рассматривался как отряд первичнобескрылых насекомых, однако в современной классификации он отнесен к скрытночелюстным членистоногим.

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Весной прошлого года в Башкирии уже видели такой же странный снегопад: его сфотографировали в Белокатайском районе. Специалисты их Россельхозцентра проясняют, что эти животные активны при температурах от -10 °C до +10 °C. В более холодную погоду блохи впадают в состояние глубокого сна, а при более высоких температурных показателях они могут погибнуть, поэтому уже при +12 °C они начинают закапываться в грунт, чтобы переждать этот опасный период.

Морозоустойчивость этих животных объясняется тем, что из питательных веществ они вырабатывают белок, обладающий свойствами антифриза. Мигрируя в поисках корма — растительной органики — они могут быть подхвачены ветром и смешаны с падающим снегом.

Узнайте о способностях ногохвосток к прыжкам.