В бивнях нарвалов в XXI веке резко увеличилось содержание ртути

Нет никаких сомнений в том, что человечество сильно влияет на океаны, загрязняя их. Новое исследование показывает, что мировая зависимость от ископаемого топлива меняет тела крупных океанских хищников, таких как нарвалы (Monodon monoceros).

Эти существа знамениты своим бивнем, выступающим из головы, который на деле представляет собой гигантский передний зуб. Бивни содержат ценную информацию о жизни каждого нарвала. Поскольку они связаны с кровотоком этого кита, каждый новый слой содержит информацию, рассказывающую о том, чем животное питалось в тот год, и о любом воздействии загрязняющих веществ.

Нарвалы могут доживать до 50 лет, поэтому у ученых есть возможность делать свои выводы на основании достаточно долгосрочного временного периода. По словам ведущего автора исследования Жан-Пьера Десфоржа, лучшая аналогия бивням нарвала — это кольца дерева.