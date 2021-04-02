В бивнях нарвалов в XXI веке резко увеличилось содержание ртути

Нет никаких сомнений в том, что человечество сильно влияет на океаны, загрязняя их. Новое исследование показывает, что мировая зависимость от ископаемого топлива меняет тела крупных океанских хищников, таких как нарвалы (Monodon monoceros).
Эти существа знамениты своим бивнем, выступающим из головы, который на деле представляет собой гигантский передний зуб. Бивни содержат ценную информацию о жизни каждого нарвала. Поскольку они связаны с кровотоком этого кита, каждый новый слой содержит информацию, рассказывающую о том, чем животное питалось в тот год, и о любом воздействии загрязняющих веществ.
Нарвалы могут доживать до 50 лет, поэтому у ученых есть возможность делать свои выводы на основании достаточно долгосрочного временного периода. По словам ведущего автора исследования Жан-Пьера Десфоржа, лучшая аналогия бивням нарвала — это кольца дерева.
Авторы работы изучили бивни десяти нарвалов длиной от 2,5 сантиметра до 1,5 метра. Все образцы были взяты у побережья северо-западной Гренландии. Некоторые бивни имели слои, датируемые 1962 годом, что позволило исследователям охватить 50-летний период.
Ученые обнаружили небольшие изменения в содержании ртути в бивнях с 1999 по 2000 год, после чего произошел стремительный рост уровня ртути в новом тысячелетии. Попадая внутрь любого животного, ртуть остается в пищевой цепи, проникая в дальнейшем в кровоток каждого последующего хищника, который ест более мелкое животное, зараженное ртутью.
По мнению ученых, это не совсем логично. До середины 1990-х годов большая часть охотничьих угодий нарвалов была покрыта льдом, но в последнее время лед в Арктике стремительно сокращается. В связи с этим изменился и рацион нарвалов, которые стали больше питаться мелкой рыбой, такой как корюшка.
Эта рыба находится на ступеньке ниже по пищевой цепочке, поэтому следовало бы ожидать снижения уровня ртути в бивнях нарвалов, однако все происходит ровно наоборот.
Авторы объясняют, что в результате деятельности человека, включая использование энергии, работающей на угле, ежегодно в атмосферу выбрасываются тысячи тонн ртути, которая попадает в океаны и в водную пищевую цепь.
И хотя вывод из эксплуатации угольных электростанций в Европе и Северной Америке помог снизить некоторые из этих выбросов, продолжающееся использование угля в Китае и Индии по-прежнему вызывает беспокойство.
Некоторые данные свидетельствуют о том, что повышение температуры океана может привести к повышению уровня ртути в рыбе, даже если мы снижаем уровни выброса ртути в атмосферу.
Последний момент, по словам Десфоржа, вызывает наибольшее беспокойство: уровень ртути в бивнях нарвалов резко вырос, хотя их новая диета должна была удерживать уровень ртути на нижнем пределе.
«Мы наблюдаем изменения в ртути, которые не связаны с питанием, а это означает, что люди оказывают влияние на ртуть [в океане], особенно в последние десятилетия», — пишут авторы исследования.
Узнайте, зачем нарвалу рог.