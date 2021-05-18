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Природа

В Ботсване снова массово гибнут слоны

National Geographic Россия
18 мая 2021
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Фото: Chris Parker / flickr.com
Вероятно, опять виноваты цианобактерии.

Летом прошлого года в Ботсване загадочным образом погибли 350 слонов, что вызвало обеспокоенность природоохранных организаций. Расследование причин смерти животных продолжалось до сентября и, в конечном итоге, эксперты пришли к выводу, что слоны отравились токсинами, произведенными цианобактериями.

Теперь власти страны сообщают о новом случае массовой гибели слонов. За первые три месяца 2021 года загадочным образом умерли 39 животных. Новые случаи зафиксированы в заповеднике Мореми северной части страны, почти в 100 километрах от района дельты Окаванго, где гибли слоны в прошлом году.

Министр окружающей среды, природных ресурсов и туризма Ботсваны Фильда Керенг сообщила, что в качестве основной версии произошедшего снова рассматриваются токсины цианобактерий. Эксперты уже исключили сибирскую язву и бактериальные инфекции, а также браконьерство.

Ученые отмечают, что численность цианобактерий в последние годы постоянно увеличивается. Этому способствует изменение климата и потепление водоемов.

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В марте Международный союз охраны природы (МСОП) включил оба вида африканских слонов — африканских лесных слонов (Loxodonta cyclotis) и африканских саванных слонов (Loxodonta africana) — в список вымирающих видов.

По данным экспертов, численность лесных слонов снизилась как минимум на 86 процентов с 1984 по 2015 год, а их собратьев в саванне — на 60 процентов с 1965 по 2015 годы.

Основная причина того, что африканские слоны теперь находятся под угрозой исчезновения, — это продолжающаяся незаконная торговля дериватами (частями диких животных), особенно для удовлетворения спроса в Юго-Восточной Азии, где слоновая кость популярна в традиционной медицине. Хотя браконьерство находилось на пике в 2011 году, сейчас оно не прекратилось.

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