В Ботсване снова массово гибнут слоны

Летом прошлого года в Ботсване загадочным образом погибли 350 слонов, что вызвало обеспокоенность природоохранных организаций. Расследование причин смерти животных продолжалось до сентября и, в конечном итоге, эксперты пришли к выводу, что слоны отравились токсинами, произведенными цианобактериями.

Теперь власти страны сообщают о новом случае массовой гибели слонов. За первые три месяца 2021 года загадочным образом умерли 39 животных. Новые случаи зафиксированы в заповеднике Мореми северной части страны, почти в 100 километрах от района дельты Окаванго, где гибли слоны в прошлом году.

Министр окружающей среды, природных ресурсов и туризма Ботсваны Фильда Керенг сообщила, что в качестве основной версии произошедшего снова рассматриваются токсины цианобактерий. Эксперты уже исключили сибирскую язву и бактериальные инфекции, а также браконьерство.

Ученые отмечают, что численность цианобактерий в последние годы постоянно увеличивается. Этому способствует изменение климата и потепление водоемов.