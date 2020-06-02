Больше сотни слонов загадочным образом погибли в Ботсване

Сообщается, что эксперты не нашли сибирской язвы у погибших животных (эта опасная инфкция иногда становится виновницей смерти целых групп великанов африканской саванн). А ранее в мае Нтщебе сообщил, что «очень маловероятно», что животные были отравлены. Если бы это было так, могли бы погибнуть некоторые падальщики, питавшиеся тушами слонов, однако других массово погибших животных никто не заметил.

Как отмечает Daily Mail, расследованию дела мешают ограничения на передвижения в связи с пандемией коронавируса. Отправка образцов для тестирования была отложена.

На сегодняшний день в Ботсване в условиях дикой природы обитают около 130 тысяч слонов. Всего в Африке на текущий день их насчитывается 350 тысяч. В 1900-х годах американские и европейские охотники истребили почти всех здешних слонов, благодаря которым протоки дельты Окаванго не зарастают. Лишь титанические усилия учёных позволили восстановить популяцию животных в дельте­, добавляет оптимизма и внесение её в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В феврале власти страны впервые за шесть лет начали продавать лицензии на отстрел слонов (ранее на него действовал временный запрет): многие убеждены, что легальная и при этом очень дорогостоящая охота на слонов, особенно с учетом того, что убивать разрешается лишь животных, достигших преклонного возраста, – это хороший способ обеспечить охрану как самих диких зверей, так и среды их обитания. Всего в 2020 году планировалось продать 272 лицензии, стоимость каждой из которых составляет 47 тысяч долларов.