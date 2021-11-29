В британском зоопарке родился крохотный пантерный хамелеон: видео

Эти пресмыкающиеся приступают к спариванию в возрасте 9 месяцев. Самка откладывает в ямку 10-40 яиц, откуда через 7–9 месяцев на свет появляются молодые хамелеоны. Во время беременности или вынашивания яиц самки меняют окраску на более темную, с оранжевыми полосами: так она дает понять самцам, что не готова к брачным ритуалам.

Еще одна интересная особенность внешности пантерных хамелеонов – зависимость окраски от места их проживания. В некоторых частях Мадагаскара они бывают красными, зелеными и оранжевыми, а в других, например, синими. Анализ ДНК показал, что они относятся к отдельным видам, но новая классификация еще не составлена, и все мадагаскарские пантерные хамелеоны пока «проходят» под общим именем.