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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
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Природа

В британском зоопарке родился крохотный пантерный хамелеон: видео

Анастасия Баринова
29 ноября 2021
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Фото: ZSL Whipsnade Zoo
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Фото: ZSL Whipsnade Zoo
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Размер малыша не превышает 3 см.

Пантерный хамелеон (Furcifer pardalis) – эндемик Мадагаскара. Взрослые особи вырастают до 52 см в длину, при этом самцы значительно крупнее самок. Пол малыша, который недавно родился в Уипснейдском зоопарке, неподалеку от Лондона, определить еще невозможно. Размер хамелеончика около 3 сантиметров, и он первый, кто покинул свое яйцо. 

Эти пресмыкающиеся приступают к спариванию в возрасте 9 месяцев. Самка откладывает в ямку 10-40 яиц, откуда через 7–9 месяцев на свет появляются молодые хамелеоны. Во время беременности или вынашивания яиц самки меняют окраску на более темную, с оранжевыми полосами: так она дает понять самцам, что не готова к брачным ритуалам.

Еще одна интересная особенность внешности пантерных хамелеонов – зависимость окраски от места их проживания. В некоторых частях Мадагаскара они бывают красными, зелеными и оранжевыми, а в других, например, синими. Анализ ДНК показал, что они относятся к отдельным видам, но новая классификация еще не составлена, и все мадагаскарские пантерные хамелеоны пока «проходят» под общим именем.

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Малыш, родившийся в зоопарке, получил имя Тич (Titch). Он питается плодовыми мушками и активно исследует окружающий мир. Сейчас он способен менять свой оттенок с темно-коричневого на светло-коричневый в ночное время, но в течение следующих нескольких месяцев пробудятся яркие краски, характерные для взрослых особей его вида.

Пантерный хамелеон может высовывать свой язык на расстояние, превышающее длину его тела. У него также очень широкое поле зрения благодаря необычным глазам: это слитые верхнее и нижнее веко с небольшим отверстием для зрачка. Каждый глаз может поворачиваться и фокусироваться независимо, что позволяет глазеть на два объекта одновременно.

В настоящее время малыш находится на попечении смотрителей – в мадагаскарскую зону зоопарка его выпустят позже. Там он составит компанию своим родителям, у которых яркая радужная окраска.

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