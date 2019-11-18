В Челябинской области создадут новый национальный парк

Постановление о создании национального парка в Челябинской области подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

По словам вице-премьера Алексея Гордеева, в рамках нацпроекта «Экология» в течение шести лет планируется создать 24 новых особо охраняемых природных территории. Парк «Зигальга» стал первой из них.

Зигальга – один из самых мощных и протяженных хребтов Южного Урала. Он относится к центральному таганайско-ямантаусскому поясу и располагается на юго-востоке Катав-Ивановского района Челябинской области.

Наиболее значительные вершины нового парка: высшая точка Зигальги и третья по высоте на Южном Урале – Большой Шелом (1427 м), Поперечная (1389), Евлакта (1310), Третий Шелом (1293), Мерзлый Утес (1237).

В Челябинской области уже действуют пять особо охраняемых природных объектов: Ильменский государственный заповедник, Природно-ландшафтный и историко-археологический центр «Аркаим», Восточно-Уральский заповедник, Национальный парк «Таганай» и Национальный парк «Зюраткуль».

До конца года в России должны появится еще два национальных парка – в Республике Коми и Амурской области.