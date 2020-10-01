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Природа

В чем секрет цветных пауков-птицеедов?

Анастасия Крутикова
01 октября 2020
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Poecilotheria metallica
Фото: William Foser / Flickr
Исследователи пристально изучили цветастых пауков.

Когда мы говорим о пауках-птицеедах, мы вряд ли представляем себе волосатых пауков, которые переливаются цветами радуги. Однако некоторые представители этого рода действительно могут быть окрашены в синий, зеленый и красный оттенки. Почему так произошло, и пытались выяснить ученые. 

Мы в темноте с трудом будем различать цвета, тогда как некоторые животные (например, гекконы, бабочки и летучие мыши) обладают этим умением даже в кромешной тьме. Ученые предположили, что птицееды тоже умеют различать оттенки, несмотря на свой ночной образ жизни. 

Команда проанализировала фотографии 37 разных родов семейства пауков-птицеедов со всего мира и измерила спектр их цветов, отметила конкретные поведенческие черты, а также проанализировала их историю эволюции. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Хотя мы еще не знаем, насколько хорошо эти существа видят собственные яркие цвета в ночной тьме, исследователи обнаружили, что птицееды обладают сразу несколькими генами опсинов — светочувствительных белков колбочек глаза, которые помогают всем живым существам различать цвета. Например, млекопитающие в процессе эволюции потеряли два из четырех опсиновых гена, пока вели ночной образ жизни, чтобы не попадаться днем хищникам. Если совершенная система зрения основана на четырех опсинах (тетрахроматическое зрение), то у млекопитающих зрение основано на двух и зовется дихроматичским. 

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Carlos De Sato Molinari / Flickr

Ученые обнаружили, что у большинства птицеедов есть почти полный набор опсиновых генов, которые имеются у пауков, ведущих дневной образ жизни (например, у красочных танцующих пауков-скакунов Maratus volans), что позволяет предположить, что они действительно могут различать цвета.

В то же время выяснилось, что синий цвет не имеет связи с защитными механизмами, хотя эту гипотезу учены выдвигали среди прочих. С другой стороны, зеленая окраска была обнаружена у видов пауков, живущих на деревьях, что предполагает, что они используют его для маскировки.

«Хотя точная функция синего цвета остается пока неясной, наши результаты показывают, что пауки-птицееды могут видеть синий цвет. Мы предполагаем, что синий цвет пользуется для выбора потенциального партнера» — рассказывает руководитель исследования Саорс Фоли.
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Djandyw.com aka nobody / Flickr Poecilotheria metallica

Команда также выяснила, что в процессе эволюции пауки чаще теряли и заново приобретали синие оттенки, в то время как зеленый цвет птицееды приобретали меньшее количество раз, зато этот цвет остался с ними надолго. Все эти открытия, подчеркивают независимые исследователи, делают этих пауков чрезвычайно любопытной для изучения группой животных. 

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