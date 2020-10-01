В чем секрет цветных пауков-птицеедов?

Когда мы говорим о пауках-птицеедах, мы вряд ли представляем себе волосатых пауков, которые переливаются цветами радуги. Однако некоторые представители этого рода действительно могут быть окрашены в синий, зеленый и красный оттенки. Почему так произошло, и пытались выяснить ученые.

Мы в темноте с трудом будем различать цвета, тогда как некоторые животные (например, гекконы, бабочки и летучие мыши) обладают этим умением даже в кромешной тьме. Ученые предположили, что птицееды тоже умеют различать оттенки, несмотря на свой ночной образ жизни.

Команда проанализировала фотографии 37 разных родов семейства пауков-птицеедов со всего мира и измерила спектр их цветов, отметила конкретные поведенческие черты, а также проанализировала их историю эволюции. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Хотя мы еще не знаем, насколько хорошо эти существа видят собственные яркие цвета в ночной тьме, исследователи обнаружили, что птицееды обладают сразу несколькими генами опсинов — светочувствительных белков колбочек глаза, которые помогают всем живым существам различать цвета. Например, млекопитающие в процессе эволюции потеряли два из четырех опсиновых гена, пока вели ночной образ жизни, чтобы не попадаться днем хищникам. Если совершенная система зрения основана на четырех опсинах (тетрахроматическое зрение), то у млекопитающих зрение основано на двух и зовется дихроматичским.