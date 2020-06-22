В чем секрет яда гигантской медузы?

В водной толще Жёлтого и Восточно-Китайского морей можно встретить довольно пугающего их обитателя: громадную медузу Nemopilema nomurai (или медузу Номуру), которая неподвижно покачивается в воде, ожидая добычу. Бояться за свою жизнь не нужно — Номура питается планктоном, но и беспокоить гиганта не советуем: яд ее стрекательных клеток может доставить вам массу проблем.

На стадии медузы это стрекающее достигает размеров в два метра и веса около 200 кг (как взрослый лев). С такими параметрами она считается одной из крупнейших медуз в мире. Каждый год от ее ядовитых щупалец страдают сотни тысяч пловцов в Китае, Корее и Японии.

При «укусе» яд Nemopilema nomurai вызывает немедленную и сильную боль, за которой в месте соприкосновения с щупальцами следуют покраснение и отек. В редких случаях укусы могут привести к шоку, серьезным травмам или даже смерти.