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Природа

В Чувашии прошел черный дождь: видео

Михаил Сысоев
01 мая 2020
Редкое, но вполне объяснимое явление.

В Чувашии 29 апреля было зафиксировано необычное природное явление — черный дождь. Жители региона поделились произошедшим в соцсетях.

Начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева объяснила явление сильным ветром, подхватившим пересохший чернозем, который выпал на землю вместе с влагой из облаков.

«Неординарные дожди, которые приносили и рыбу, и лягушек, могли быть красными или зелеными — явление известное. Любые осадки связаны не только с влагой, которая выпадает из облака: тут еще примешивается ветер, который может принести с собой грязь, пыль, песок. Локальный вихрь может захватить пепел над большим пожаром и выпасть потом темным дождем», — Ольга Мокеева.

Она отметила, что Чувашия находится на границе лесостепей, где происходит достаточно интенсивный прогрев. «Там недалеко районы черноземов. В последние дни отмечалась ветреная погода. На открытых участках сильный ветер мог подхватить пересохший верхний слой почвы, на котором еще нет интенсивного травяного покрова, и унести его. В этом нет ничего сверхъестественного, это все объяснимо», — объяснила метеоролог.

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