В Чувашии прошел черный дождь: видео

Редкое, но вполне объяснимое явление.

«Неординарные дожди, которые приносили и рыбу, и лягушек, могли быть красными или зелеными — явление известное. Любые осадки связаны не только с влагой, которая выпадает из облака: тут еще примешивается ветер, который может принести с собой грязь, пыль, песок. Локальный вихрь может захватить пепел над большим пожаром и выпасть потом темным дождем», — Ольга Мокеева.