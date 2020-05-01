В Чувашии прошел черный дождь: видео

В Чувашии 29 апреля было зафиксировано необычное природное явление — черный дождь. Жители региона поделились произошедшим в соцсетях.
Начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева объяснила явление сильным ветром, подхватившим пересохший чернозем, который выпал на землю вместе с влагой из облаков.
Она отметила, что Чувашия находится на границе лесостепей, где происходит достаточно интенсивный прогрев. «Там недалеко районы черноземов. В последние дни отмечалась ветреная погода. На открытых участках сильный ветер мог подхватить пересохший верхний слой почвы, на котором еще нет интенсивного травяного покрова, и унести его. В этом нет ничего сверхъестественного, это все объяснимо», — объяснила метеоролог.
Узнайте, какие животные лучше всех усваивают алкоголь.