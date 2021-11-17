В Дальневосточном заповеднике впервые сняли самую большую в мире медузу: видео

Впервые в Дальневосточном морском заповеднике (под управлением ФГБУ «Земля леопарда») попала на видео волосистая цианея (Cyanea capillata). Ценные кадры добыл известный подводный оператор Дмитрий Рудась. Это самая крупная в мире медуза, способная достигать двух метров в диаметре купола и иметь щупальца длиной до 30 метров.

Видео получено недалеко от берега — именно в прибрежной полосе обычно фиксируются цианеи. Удачливым дайверам попалась сравнительно молодая особь, диаметр ее купола составляет около 70 см. Настоящими гигантами цианеи вырастают в арктических и антарктических широтах.

Сейчас, в конце осени, цианеи в заповеднике чувствуют себя наиболее комфортно и могут встречаться чаще, чем в теплое время года. Это связано с тем, что наблюдающиеся летом резкие температурные скачки на разных глубинах к октябрю-ноябрю немного сглаживаются, что создает для цианей благоприятные температурные условия.