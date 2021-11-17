В Дальневосточном заповеднике впервые сняли самую большую в мире медузу: видео

Впервые в Дальневосточном морском заповеднике (под управлением ФГБУ «Земля леопарда») попала на видео волосистая цианея (Cyanea capillata). Ценные кадры добыл известный подводный оператор Дмитрий Рудась. Это самая крупная в мире медуза, способная достигать двух метров в диаметре купола и иметь щупальца длиной до 30 метров.
Видео получено недалеко от берега — именно в прибрежной полосе обычно фиксируются цианеи. Удачливым дайверам попалась сравнительно молодая особь, диаметр ее купола составляет около 70 см. Настоящими гигантами цианеи вырастают в арктических и антарктических широтах.
Сейчас, в конце осени, цианеи в заповеднике чувствуют себя наиболее комфортно и могут встречаться чаще, чем в теплое время года. Это связано с тем, что наблюдающиеся летом резкие температурные скачки на разных глубинах к октябрю-ноябрю немного сглаживаются, что создает для цианей благоприятные температурные условия.
«Цианея волосистая обычна для наших вод. Она обитает, в частности, в Уссурийском и Амурском заливах, в заливе Петра Великого. При этом у нас встречаются чаще всего молодые и относительно некрупные особи. Настоящие гиганты живут в арктических и антарктических широтах, где могут быть крупнее за счет обильного питания зоопланктоном и относительно стабильных низких температур воды.
Нередки случаи, когда летом цианеи в Приморье гибнут из-за высоких температур воды в прибрежной зоне, не имея возможности уйти на глубину. Впрочем, какой-либо угрозы для вида эти случаи не несут. Медузы имеют возможность проживать полный жизненный цикл, от стадии полипа до взрослой медузы», – отмечает Марат Хайдаров, начальник отдела содержания экзотических гидробионтов Приморского океанариума.
Хотя для здоровья человека цианея не опасна, прямого контакта с ней стоит избегать. Щупальца способны вызвать покраснение и жжение кожи. Впрочем, далеко не ко всем цианея так сурова. Например, в наших водах молодь наваги, нечувствительная к яду медузы, прячется в ее щупальцах от хищников. Подобным образом ведут себя рыбы-клоуны, которые прячутся от хищников в актиниях.
«Фауна Дальневосточного морского заповедника отличается большим биоразнообразием и богата необычными животными, про каждое из которых можно рассказать удивительную историю. Так, на острове Фуругельма находится единственное в России место гнездования малой колпицы, одной из редчайших птиц нашей страны. А в водах заповедника, помимо цианеи, обитают и другие "гиганты" – самые большие в мире осьминог, ушастый тюлень и дельфин», – говорит Василий Горобейко, начальник сектора «Морской» ФГБУ «Земля леопарда».
Дальневосточный морской заповедник был образован в 1978 году для сохранения в первозданном виде уникального по биоразнообразию животного и растительного мира залива Петра Великого. Акватория охраняется государственными инспекторами, ученые исследуют многочисленные виды животных. С 2020 года управление заповедником осуществляет ФГБУ «Земля леопарда».