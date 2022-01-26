В дельте Меконга нашли целых 223 новых вида животных

Всемирный фонд дикой природы (WWF) представил отчет, согласно которому в одном только 2020 году в районе дельты Меконга, который включает Вьетнам, Камбоджу, Лаос, Таиланд и Мьянму, было обнаружено 224 новых вида животных и растений. В отчете природоохранной группы подчеркивается необходимость защиты богатого биоразнообразия и мест обитания в регионе.

Перечисленные виды были обнаружены в 2020 году, но прошлогодний отчет фонда был задержан. В этом списке только одно млекопитающее. Это примат, новая разновидность лангура Поупа (Trachypithecus popa), с дымчатыми светлыми кругами вокруг глаз. Он встречается только в Мьянме, в центральной засушливой зоне между реками Иравади и Танлвин. Зоологи прозвали лангура призрачной обезьяной за его внешний вид и исключительную редкость.

Были также идентифицированы десятки новых рептилий, лягушек и тритонов, а также 155 видов растений, включая единственный произрастающий в Лаосе сочный бамбук. По данным WWF, включая этот последний список, ученые выявили более 3000 новых видов в регионе с 1997 года.

В отчете говорится, что ученые использовали образцы из музейных коллекций, чтобы сравнить и выявить ключевые различия с особенностями недавно обнаруженных животных и растений. Изучение таких различий может помочь определить диапазон видов и угрозы их выживанию, сказал Томас Циглер, куратор Института зоологии Кельнского университета, представляя доклад.