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Природа

В десятках городов США зафиксированы рекордные морозы

National Geographic Россия
17 февраля 2021
Отрицательная температура держится почти на всей территории Соединенных Штатов.

По данным Национальной метеорологической службы США, 16 февраля стало самым холодным днем для 21 города в стране.

Самые холодные температуры среди рекордсменов были зафиксированы в городах Линкольн и Гастингс (штат Небраска), во вторник столбик термометра там опустился до отметки -35 и -34 градуса соответственно. В Новом Орлеане (штат Луизиана) для установления температурного рекорда хватило падения температуры до -3,8 градуса. Наиболее старый рекорд был побит в городе Корпус-Кристи (штат Техас), предыдущее минимальное значение температуры там было зафиксировано в 1895 году.

Всего рекордно низкие температуры были зафиксированы в городах 11 штатов — Небраска, Айова, Канзас, Миссури, Оклахома, Техас, Теннеси, Арканзас, Алабама, Миссисипи и Луизиана.

Сильные морозы в США нарушили работу энергосистемы в Техасе, вызвав перебои в энергоснабжении, что повлекло за собой приостановку работы нескольких крупных нефтеперерабатывающих предприятий. В результате энергетического кризиса в штате по крайней мере 5 млн людей остаются без электричества, и операторы электросетей пока не могут сказать, когда закончатся блэкауты.

Президент США Джо Байден еще в воскресенье ввел режим чрезвычайной ситуации в Техасе, что позволит выделить дополнительные ресурсы на помощь штату.

К настоящему времени известно о 15 жертвах непогоды на территории США.

Узнайте, как при этом январь 2021 года оказался одним из самых теплых в истории наблюдений.

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