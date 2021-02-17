В десятках городов США зафиксированы рекордные морозы

Сильные морозы в США нарушили работу энергосистемы в Техасе, вызвав перебои в энергоснабжении, что повлекло за собой приостановку работы нескольких крупных нефтеперерабатывающих предприятий. В результате энергетического кризиса в штате по крайней мере 5 млн людей остаются без электричества, и операторы электросетей пока не могут сказать, когда закончатся блэкауты.

Президент США Джо Байден еще в воскресенье ввел режим чрезвычайной ситуации в Техасе, что позволит выделить дополнительные ресурсы на помощь штату.

К настоящему времени известно о 15 жертвах непогоды на территории США.

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