В десятках городов США зафиксированы рекордные морозы

По данным Национальной метеорологической службы США, 16 февраля стало самым холодным днем для 21 города в стране.
Самые холодные температуры среди рекордсменов были зафиксированы в городах Линкольн и Гастингс (штат Небраска), во вторник столбик термометра там опустился до отметки -35 и -34 градуса соответственно. В Новом Орлеане (штат Луизиана) для установления температурного рекорда хватило падения температуры до -3,8 градуса. Наиболее старый рекорд был побит в городе Корпус-Кристи (штат Техас), предыдущее минимальное значение температуры там было зафиксировано в 1895 году.
Всего рекордно низкие температуры были зафиксированы в городах 11 штатов — Небраска, Айова, Канзас, Миссури, Оклахома, Техас, Теннеси, Арканзас, Алабама, Миссисипи и Луизиана.
Temperatures are colder this afternoon in much of Texas than in Maine. Looking for warmer weather head to central and south Florida. #MEwx #TXwx #FLwx pic.twitter.com/tYe3Kwx19c— NWS Caribou (@NWSCaribou) February 15, 2021
Сильные морозы в США нарушили работу энергосистемы в Техасе, вызвав перебои в энергоснабжении, что повлекло за собой приостановку работы нескольких крупных нефтеперерабатывающих предприятий. В результате энергетического кризиса в штате по крайней мере 5 млн людей остаются без электричества, и операторы электросетей пока не могут сказать, когда закончатся блэкауты.
Президент США Джо Байден еще в воскресенье ввел режим чрезвычайной ситуации в Техасе, что позволит выделить дополнительные ресурсы на помощь штату.
К настоящему времени известно о 15 жертвах непогоды на территории США.
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