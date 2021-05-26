Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №209, май 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
«Дикая природа России»
Природа

В дикой природе Австралии родились первые тасманские дьяволы за 3000 лет

National Geographic Россия
26 мая 2021
0001.webp
Фото: Re:wild
Это событие значительно повышает шансы на выживание вида.

В октябре 2020 года мы писали о беспрецедентном эксперименте благотворительных природных организаций Aussie Ark, WildArk и Global Wildlife, которые объединились, чтобы вернуть тасманийских дьяволов на их историческую территорию — в дикую природу Австралии.

Три тысячелетия назад эти животные проиграли конкуренцию за выживание диким собакам динго и были вынуждены укрыться на острове Тасмания, куда их враги не добрались.

Эксперимент начался успешно, и 26 взрослых тасманийских дьяволов населили заповедник дикой природы площадью 1000 акров в Баррингтон-Топс, Новый Южный Уэльс, примерно в 200 км к северу от Сиднея.

Этот безопасный новый дом предназначен для защиты дьяволов от давних соперников, таких как кошки и лисы, а также от других опасностей, таких как огонь, автомобили и болезни. Последний пункт является наиболее важным. Дьяволы в их родной Тасмании в последние годы серьезно пострадали от новой болезни — лицевой опухоли тасманийского дьявола (devil facial tumor disease, DFTD) — смертельной формы рака, которая поставила этих животных на грань исчезновения.

0001.jpg
WildArk Актеры Крис Хемсворт и Эльза Патаки помогают выпустить тасманских дьяволов в дикую природу на материковой части Австралии в октябре 2020 года

Но теперь у зоозащитников появился новый повод для радости — на свет впервые за три тысячелетия появились детеныши тасманийского дьявола, рожденные в дикой природе Австралии. Организации сообщают о рождении семи детенышей, что подтверждается проверкой сумок репродуктивных самок.

«Мы работали без устали в течение большей части последних десяти лет, чтобы вернуть дьяволов в дикую природу материковой Австралии в надежде, что они создадут устойчивую популяцию. Как только они были выпущены, то стали предоставлены сами себе, что немного нервировало. Мы наблюдали за ними издалека, пока не пришло время вмешаться и подтвердить рождение наших первых детенышей. И какой это был момент!», – Тим Фолкнер, президент Aussie Ark.

Команда заявила, что в течение следующих нескольких недель будет проводить последующие проверки материнских сумок и будет следить за животными с помощью фотоловушек. По оценкам зоологов, в этом году на свет появится около 20 детенышей.

0002.webp
Re:wild Детеныши тасманийских дьяволов первые недели жизни проводят в сумках своих матерей
«Тот факт, что взрослые так быстро адаптировались, примечателен, а детеныши – один из наиболее ощутимых признаков того, что реинтродукция тасманских дьяволов работает […] Тасманские дьяволы – инженеры экосистем, которые могут восстановить и сбалансировать дикую природу на благо другой местной дикой природы, климата и людей», – Дон Чёрч, президент Global Wildlife.

Еще 20 тасманийских дьяволов должны быть выпущены в парк в 2021 году, и столько же в 2022 году. В долгосрочной перспективе в регион будут введены другие исчезающие местные виды, в том числе валлаби, короткомордые кенгуру, пятнистые сумчатые куницы, бандикуты и потору, чтобы помочь восстановить естественный баланс экосистемы.

рекомендации
Волки

Какие привычки достались собакам от диких предков?

Галактики

В какой Вселенной мы живем?

Планета Земля

Бытовая техника для тех, кто заботится о планете