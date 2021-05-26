В дикой природе Австралии родились первые тасманские дьяволы за 3000 лет

В октябре 2020 года мы писали о беспрецедентном эксперименте благотворительных природных организаций Aussie Ark, WildArk и Global Wildlife, которые объединились, чтобы вернуть тасманийских дьяволов на их историческую территорию — в дикую природу Австралии.
Три тысячелетия назад эти животные проиграли конкуренцию за выживание диким собакам динго и были вынуждены укрыться на острове Тасмания, куда их враги не добрались.
Эксперимент начался успешно, и 26 взрослых тасманийских дьяволов населили заповедник дикой природы площадью 1000 акров в Баррингтон-Топс, Новый Южный Уэльс, примерно в 200 км к северу от Сиднея.
Этот безопасный новый дом предназначен для защиты дьяволов от давних соперников, таких как кошки и лисы, а также от других опасностей, таких как огонь, автомобили и болезни. Последний пункт является наиболее важным. Дьяволы в их родной Тасмании в последние годы серьезно пострадали от новой болезни — лицевой опухоли тасманийского дьявола (devil facial tumor disease, DFTD) — смертельной формы рака, которая поставила этих животных на грань исчезновения.
Но теперь у зоозащитников появился новый повод для радости — на свет впервые за три тысячелетия появились детеныши тасманийского дьявола, рожденные в дикой природе Австралии. Организации сообщают о рождении семи детенышей, что подтверждается проверкой сумок репродуктивных самок.
Команда заявила, что в течение следующих нескольких недель будет проводить последующие проверки материнских сумок и будет следить за животными с помощью фотоловушек. По оценкам зоологов, в этом году на свет появится около 20 детенышей.
Еще 20 тасманийских дьяволов должны быть выпущены в парк в 2021 году, и столько же в 2022 году. В долгосрочной перспективе в регион будут введены другие исчезающие местные виды, в том числе валлаби, короткомордые кенгуру, пятнистые сумчатые куницы, бандикуты и потору, чтобы помочь восстановить естественный баланс экосистемы.