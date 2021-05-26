В дикой природе Австралии родились первые тасманские дьяволы за 3000 лет

В октябре 2020 года мы писали о беспрецедентном эксперименте благотворительных природных организаций Aussie Ark, WildArk и Global Wildlife, которые объединились, чтобы вернуть тасманийских дьяволов на их историческую территорию — в дикую природу Австралии.

Три тысячелетия назад эти животные проиграли конкуренцию за выживание диким собакам динго и были вынуждены укрыться на острове Тасмания, куда их враги не добрались.

Эксперимент начался успешно, и 26 взрослых тасманийских дьяволов населили заповедник дикой природы площадью 1000 акров в Баррингтон-Топс, Новый Южный Уэльс, примерно в 200 км к северу от Сиднея.

Этот безопасный новый дом предназначен для защиты дьяволов от давних соперников, таких как кошки и лисы, а также от других опасностей, таких как огонь, автомобили и болезни. Последний пункт является наиболее важным. Дьяволы в их родной Тасмании в последние годы серьезно пострадали от новой болезни — лицевой опухоли тасманийского дьявола (devil facial tumor disease, DFTD) — смертельной формы рака, которая поставила этих животных на грань исчезновения.