В дикой природе осталось только 73 южных косатки

Косатки встречаются по всему миру, но они разделены на множество небольших популяций и отличаются как генетически, так и по внешнему виду, поведению, социальной структуре, стратегиям питания и вокализации. Резидентной, или оседлой, считается популяция, которая встречается в прибрежных водах северо-восточной части Тихого океана. Диета этих животных состоит в основном из рыбы и иногда из головоногих моллюсков. Они живут сплоченными семейными группами со сложной структурой взаимоотношений. Косатки моря Селиш относятся к южной оседлой популяции.

Их общая численность находится на самом низком уровне с 1970-х годов. С 1998 года в этой группе родилось всего 44 особи, при том, что 81 особь умерла или исчезла. В 2018 году одна из косаток прославилась на весь мир: ее новорожденный малыш умер, и она не расставалась с ним более 2 недель.