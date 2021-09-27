В дикой природе осталось только 73 южных косатки

Группа морских биологов на протяжении 14 лет изучала популяцию резидентных южных косаток. Ученые использовали беспилотные летательные аппараты для отслеживания особей, живущих в море Селиш между штатом Вашингтон и Британской Колумбией.
New drone footage offers clearest look yet at B.C.’s rare white orca https://t.co/zdN4XsnASv— Whale Research (@CWROrcas) June 19, 2019
Косатки встречаются по всему миру, но они разделены на множество небольших популяций и отличаются как генетически, так и по внешнему виду, поведению, социальной структуре, стратегиям питания и вокализации. Резидентной, или оседлой, считается популяция, которая встречается в прибрежных водах северо-восточной части Тихого океана. Диета этих животных состоит в основном из рыбы и иногда из головоногих моллюсков. Они живут сплоченными семейными группами со сложной структурой взаимоотношений. Косатки моря Селиш относятся к южной оседлой популяции.
Их общая численность находится на самом низком уровне с 1970-х годов. С 1998 года в этой группе родилось всего 44 особи, при том, что 81 особь умерла или исчезла. В 2018 году одна из косаток прославилась на весь мир: ее новорожденный малыш умер, и она не расставалась с ним более 2 недель.
Косатки размножаются очень медленно: беременность длится 17 месяцев, и это одна из множества причин, помимо изменения климата и влияния человека, оказывающая влияние на численность популяции. Законом об исчезающих видах южная популяция отнесена к находящимся на грани исчезновения: сейчас их насчитывается только 73. Недавно с помощью дрона удалось получить радостные новости: три особи — беременны.
Правда, у косаток очень высок уровень выкидышей и детской смертности. Будущей матери требуется на 25% больше пищи, а в начале периода лактации — на 50% больше. Это — непростая задача, но недавно правительство приняло закон, который поможет косаткам.
15 сентября федеральные власти обнародовали план по ограничению промысла лосося вдоль Западного побережья. Новые правила включают сокращение квот на вылов рыбы, отсрочку начала морского коммерческого промысла и закрытие ряда районов для рыбной ловли на большую часть года.
Посмотрите, как косатки играют с птицами и рыбами.