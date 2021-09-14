В Доминиканской Республике впервые за столетие открыли новый вид удава

Ученые отмечают, что С. ampelophis — это один из самых маленьких удавов в мире. Взрослые виды удавов обычно достигают в длину двух и более метров, тогда как самка С. ampelophis, которую нашла команда, меньше метра в длину, а молодой самец, которого удалось обнаружить исследователям, не достигает и полуметра.

Генетический анализ и тщательный осмотр пяти разных змей, а также одной сброшенной кожи подтвердили догадку команды о том, что латиноамериканский винебоа является новым для науки видом.

Но у этого вида уже могут быть проблемы. Все змеи, обнаруженные командой, находились в пределах одного километра друг от друга. «Это немного тревожно в том смысле, что они могут быть ограничены очень небольшой территорией», — говорит Рейнольдс.

Сельскохозяйственная деятельность, такая как сжигание древесного угля, угрожает среде обитания этого вида. Следующими шагами команды будет определение истинного ареала удавов и того, насколько крупными могут стать отдельные особи.