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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Природа

В Доминиканской Республике впервые за столетие открыли новый вид удава

National Geographic Россия
14 сентября 2021
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Фото: Miguel Landestoy
У него большие глаза и квадратный нос.

Натуралист Мигель Ландестой из Автономного университета Санто-Доминго в Доминиканской Республике и его коллеги обнаружили змею в сухом лесу недалеко от юго-западной границы страны с Гаити на острове Эспаньола.

У нового вида удава, получившего название латиноамериканский винебоа Chilabothrus ampelophis, большие выпуклые глаза, квадратная морда и зигзагообразный узор. Последний раз исследователи описывали новый вид удавов на острове в 1888 году.

«Тот факт, что животное могло так долго оставаться незамеченным на острове, где проживает много людей, весьма примечателен», — Грэм Рейнольдс, соавтор исследования.

Ученые отмечают, что С. ampelophis — это один из самых маленьких удавов в мире. Взрослые виды удавов обычно достигают в длину двух и более метров, тогда как самка С. ampelophis, которую нашла команда, меньше метра в длину, а молодой самец, которого удалось обнаружить исследователям, не достигает и полуметра.

Генетический анализ и тщательный осмотр пяти разных змей, а также одной сброшенной кожи подтвердили догадку команды о том, что латиноамериканский винебоа является новым для науки видом.

Но у этого вида уже могут быть проблемы. Все змеи, обнаруженные командой, находились в пределах одного километра друг от друга. «Это немного тревожно в том смысле, что они могут быть ограничены очень небольшой территорией», — говорит Рейнольдс.

Сельскохозяйственная деятельность, такая как сжигание древесного угля, угрожает среде обитания этого вида. Следующими шагами команды будет определение истинного ареала удавов и того, насколько крупными могут стать отдельные особи.

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