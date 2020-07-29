В донных отложениях возрастом 100 миллионов лет нашли жизнеспособные микробы

Морские отложения покрывают 70% земной поверхности. В них обитает микробная популяция, которая составляет до 45% от общей микробной биомассы или до 2% от общей живой биомассы планеты. Однако на Земле есть регион, который может считаться настоящей безжизненной пустыней — это Южно-тихоокеанский круговорот.

В этом месте огромные массы воды ходят по кругу, практически не контактируя с другими водными массами из-за давления и температуры воды. Этот участок общей площадью 37 млн квадратных километров служит космическим кладбищем — именно туда падают отработанные спутники и космические станции. Из-за большой удаленности от суши в этом регионе почти нет питательных веществ. Экспедиция, проведенная в 2015 году, доказала, что Южно-тихоокеанский круговорот содержит самое низкое количество клеток, когда-либо найденное в поверхностных водах океана.

Исследование, результаты которого недавно были опубликованы в Nature Communications, началось еще в 2010 году. В нем приняли участие ученые из Японского агентства морских наук о Земле и технологий (JAMSTEC), Высшей школы океанографии URI, Национального института передовых промышленных наук и технологий, Университета Кочи и Marine Works Japan. Исследователи решили выяснить, может ли существовать жизнь в глубоких донных отложениях возрастом до 101,5 миллиона лет.