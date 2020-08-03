В дружеских отношениях человека и горилл нашли много общего

В 1990 году британский антрополог Робин Данбар ввел в научный обиход понятие, которое получило название «число Данбара». Оно означает предполагаемый когнитивный предел числа людей, с которыми каждый отдельный человек может поддерживать стабильные социальные отношения.
Согласно Данбару, это число лежит в диапазоне от 100 до 230. Средним принято считать значение 150 контактов. Ученый вывел это значение, изучая корреляцию между размером мозга приматов и средним размером социальной группы.
Для человекоподобных приматов такое число приблизительно равняется 50, однако новое исследование, проведенное учеными из Фонда Дайан Фосси и Университета Эксетера, показало, что увеличение размера группы приматов, не означает, что отношения внутри нее становятся прочнее и разнообразнее.
Опираясь на данные 12-летних наблюдений за 13 группами горилл в Руанде, ученые пришли к выводу, что сложность социальных связей у этих животных наиболее высока в группах, насчитывающих от 12 до 20 особей.
По словам Моррисона, лучше понять социальные связи у горилл можно, наблюдая за тем, с кем из своих сородичей они садятся рядом, а от кого отодвигаются подальше. Исследователи обнаружили, что размер группы был плохим показателем разнообразия отношений.
Подобно людям, у горилл есть ограниченное число «близких друзей», а взаимодействие с остальными поддерживается на уровне слабых связей. Кроме того, как и в случае с человеком, некоторые гориллы общаются активнее, чем другие.
Часто предполагалось, что чем больше популяция, тем более разнообразной и сложной будет общественная жизнь животного. Фактически, согласно гипотезе Данбара, именно поэтому мозг приматов так велик — исторически нам требовалось больше умственных сил для развития и поддержания наших растущих социальных кругов.
Было установлено, что самки горилл поддерживают относительно постоянное разнообразие отношений на протяжении всей своей жизни, в то время как самцы, как правило, теряют связи с большим количеством своих сверстников в подростковом возрасте, прежде чем вернуться к более социальной роли позже в жизни.
Однако, если бы исследователи просто изучали размер каждой из групп, эти тонкие нюансы никогда бы не проявились. Хотя количество горилл в группе может примерно сказать нам о количестве взаимоотношений, которые происходят на регулярной основе, это всего лишь один маленький фактор социальной жизни горилл.
«Таким образом, исследования, основанные исключительно на размере группы в качестве меры социальной сложности, могут быть ограничены, особенно когда речь идет о понимании познавательных требований, с которыми сталкиваются особи», — пишут авторы работы.
По словам исследователей, если мы действительно хотим понять сложную сферу взаимоотношений между приматами, нам нужно начать использовать более комплексный подход. Простого сравнения размера мозга и размера группы недостаточно.
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