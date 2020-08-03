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Природа

В дружеских отношениях человека и горилл нашли много общего

Михаил Сысоев
03 августа 2020
Гориллы
Фото: pixabay.com
Увеличение размера группы у этих приматов не сказалось на качестве и количестве социальных связей.

В 1990 году британский антрополог Робин Данбар ввел в научный обиход понятие, которое получило название «число Данбара». Оно означает предполагаемый когнитивный предел числа людей, с которыми каждый отдельный человек может поддерживать стабильные социальные отношения. 

Согласно Данбару, это число лежит в диапазоне от 100 до 230. Средним принято считать значение 150 контактов. Ученый вывел это значение, изучая корреляцию между размером мозга приматов и средним размером социальной группы. 

Для человекоподобных приматов такое число приблизительно равняется 50, однако новое исследование, проведенное учеными из Фонда Дайан Фосси и Университета Эксетера, показало, что увеличение размера группы приматов, не означает, что отношения внутри нее становятся прочнее и разнообразнее. 

Опираясь на данные 12-летних наблюдений за 13 группами горилл в Руанде, ученые пришли к выводу, что сложность социальных связей у этих животных наиболее высока в группах, насчитывающих от 12 до 20 особей. 

«У многих приматов социальное взаимодействие может быть измерено тем, сколько времени они проводят, ухаживая друг за другом. Однако гориллы тратят меньше времени на уход за шерстью, чем большинство других приматов», — Робин Моррисон, ведущий автор исследования.

По словам Моррисона, лучше понять социальные связи у горилл можно, наблюдая за тем, с кем из своих сородичей они садятся рядом, а от кого отодвигаются подальше. Исследователи обнаружили, что размер группы был плохим показателем разнообразия отношений.

Подобно людям, у горилл есть ограниченное число «близких друзей», а взаимодействие с остальными поддерживается на уровне слабых связей. Кроме того, как и в случае с человеком, некоторые гориллы общаются активнее, чем другие. 

«Наше исследование предполагает, что социальное разнообразие ниже в очень больших группах, где гориллы должны поддерживать большее количество отношений — при этом большинство отношений попадают в самую слабую категорию», — Робин Моррисон.

Часто предполагалось, что чем больше популяция, тем более разнообразной и сложной будет общественная жизнь животного. Фактически, согласно гипотезе Данбара, именно поэтому мозг приматов так велик — исторически нам требовалось больше умственных сил для развития и поддержания наших растущих социальных кругов.

Было установлено, что самки горилл поддерживают относительно постоянное разнообразие отношений на протяжении всей своей жизни, в то время как самцы, как правило, теряют связи с большим количеством своих сверстников в подростковом возрасте, прежде чем вернуться к более социальной роли позже в жизни.

Однако, если бы исследователи просто изучали размер каждой из групп, эти тонкие нюансы никогда бы не проявились. Хотя количество горилл в группе может примерно сказать нам о количестве взаимоотношений, которые происходят на регулярной основе, это всего лишь один маленький фактор социальной жизни горилл.

«Таким образом, исследования, основанные исключительно на размере группы в качестве меры социальной сложности, могут быть ограничены, особенно когда речь идет о понимании познавательных требований, с которыми сталкиваются особи», — пишут авторы работы.

По словам исследователей, если мы действительно хотим понять сложную сферу взаимоотношений между приматами, нам нужно начать использовать более комплексный подход. Простого сравнения размера мозга и размера группы недостаточно.

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