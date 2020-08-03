В дружеских отношениях человека и горилл нашли много общего

В 1990 году британский антрополог Робин Данбар ввел в научный обиход понятие, которое получило название «число Данбара». Оно означает предполагаемый когнитивный предел числа людей, с которыми каждый отдельный человек может поддерживать стабильные социальные отношения.

Согласно Данбару, это число лежит в диапазоне от 100 до 230. Средним принято считать значение 150 контактов. Ученый вывел это значение, изучая корреляцию между размером мозга приматов и средним размером социальной группы.

Для человекоподобных приматов такое число приблизительно равняется 50, однако новое исследование, проведенное учеными из Фонда Дайан Фосси и Университета Эксетера, показало, что увеличение размера группы приматов, не означает, что отношения внутри нее становятся прочнее и разнообразнее.

Опираясь на данные 12-летних наблюдений за 13 группами горилл в Руанде, ученые пришли к выводу, что сложность социальных связей у этих животных наиболее высока в группах, насчитывающих от 12 до 20 особей.